東方日報B1：中港吸資　擴跨境理財通達共識

中國近日連發多招提振內需，由家居以至汽車及電子產品等大額消費均有涉獵，以落實6月多場國務院會議提及要促進就業的部署，更確保民營企業經營穩定，對恢復經濟動力至關重要。本周中港股市似在屏息以待，觀望下周登場的中國政治局會議，為兩地景氣打下強心針。此前香港金融管理局總裁余偉文更率領香港銀行公會代表團「北上」訪京，拜訪內地多個財金部門，並透露兩地已就擴大跨境理財通達共識，意味北水加速湧港投資在望，全力配合為中港經濟護航！

事隔3年半有餘，余偉文再率代表團展開訪京之行，會見中國人民銀行黨委書記兼國家外匯管理局局長潘功勝、中證監主席易會滿、國家發改委國際司副司長潘江及國家金融監督管理總局局長李雲澤等人。余在訪京期間指出，粵港澳大灣區「跨境理財通」推出多時，一直和內地不同部委商討，希望在數方面加以擴大，包括產品範圍、投資者門檻可否再放寬，或銷售流程能否再簡化，兩地監管當局已在這幾方面大致達成共識，現時正在「走流程」，他希望走完流程後可盡快宣布。

余又指，內地部委強調「跨境理財通」會帶來不同機遇，故當局會和內地緊密溝通和合作，用循序漸進方式，探討優化理財通措施。各部委認為，即使香港近年面對較複雜局面，仍能維持金融穩定並不易，說明香港作為國際金融中心地位鞏固，已重申將一如既往堅實支持香港作為超級聯繫人角色。他們亦提到香港是離岸人民幣業務發展最重要中心，會全力支持香港在離岸人民幣業務的發展。

在非常不明朗的全球經濟環境下，余偉文對內媒指，現時大部分機構都在分散資產的風險，而中國資產或許是分散風險的很好資產。雖然貨幣國際化是非常漫長的過程，但人民幣作為國際儲備和支付貨幣的比例會慢慢增加。如果跨境互聯互通中股票部分的南向通可提速，人民幣櫃台的流動性或將大幅提升。

內地為促進資本市場及營商環境對外開放，中證監、金監總局及商務部更齊發功。中證監昨收市後就完善特定短線交易監管的規定公開徵求意見，全文共17條，細化11種豁免情形，包括允許符合條件的境外公募基金，參照境內公募基金按產品計算持有證券數量；及豁免在滬深港通機制下香港中央結算公司名義持有的境內股票，亦可適用新制度，對境內外投資者一視同仁。

所謂特定短線交易是指上市公司大股東、董事等主體在6個月內，將公司股票或其他具有股權性質的證券買入後又賣出，或賣出後又買入的行為。當局開宗明義，指新制有利規範特定投資者短線交易監管，及有利提升交易便利性，增強A股市場吸引力。

同時，金監總局昨亦就非銀行金融機構行政許可事項實施辦法徵求意見，也涉3大對外開放舉措，包括取消境外非金融機構不能作為金融資產管理公司(AMC)出資人的限制、取消境外金融機構作為AMC出資人的總資產要求、允許跨國集團直接發起設立外資財務公司等；且AMC等發行非資本類債券的行政許可，亦改為報告制。

另外，商務部開會向中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會及30多家會員企業代表，就跨境數據流動、出口管制等外資企業熱議內容進行解讀。部長助理陳春江在會上強調，中方把吸引外商投資放在更重要的位置。內地復甦後勁正在萌發，業界普遍指望即將召開的政治局會議提供更多刺激經濟政策的救市指引。