【東方日報產評】美息料快將見頂　投資將聚焦亞洲

美國聯儲局將於下周議息，從最新的通脹數據推斷，市場預計當局將加息四分之一厘，甚至就此結束本次加息周期。隨着美國通脹受控，利率見頂，對全球市場而言是好事，美元升勢告一段落，避險資金再次從美國流出，尋找風險投資追求回報，增長前景更吸引的亞洲，有望再次成為資金的焦點，而資產價值處於低谷的中國市場，料將受惠資金東來，加上各項穩經濟政策助梳理風險，強化發展基礎，期望下半年能更全面展示復甦動力。

美國通脹率已由去年6月高位9.1%，回落至今年6月的3%，雖然仍未到聯儲局的目標通脹2%水平，但已相距不遠。考慮到通脹的勢頭已受遏止，且過去逾年激進加息對經濟活動所造成的滯後影響正逐步浮現，而今年上半年出現的地區銀行業危機猶如敲響景氣衰退的警號，使聯儲局由偏「鷹」轉向偏「鴿」。主席鮑威爾在上次議息會議已明言，料下半年再加息半厘。隨着最新通脹數據進一步回落，與前聯儲局主席伯南克看法相近，如今市場預期年底前的加息幅度可能在半厘之內，即本月若有加息行動，有機會是本輪加息周期的最後一次。

基本上，美匯指數本月由高位回落，一度失守100關，預示升息周期逐步見頂。有美國大型銀行近日更披露，截至本周三止7天，旗下私人客戶賣出的美國國債數量創新高，反映市場的避險情緒已大大緩減。種種迹象可見，市場正在為美國利率見周期性頂部作部署。

全球持續逾年的加息近尾聲，意味資金流將逆轉，更多資金將從避險資產流出，尋找市場機遇。環顧全球，雖然歐洲好大機會跟隨美國朝向加息周期末端，惟歐洲整體景氣不見得讓人樂觀，尤其是俄烏戰爭未完結，且一旦全球經濟走出通脹及加息的陰霾，重拾增長，帶動能源需求回升，對歐洲的通脹壓力和能源供應穩定等影響仍需時觀察。

至於美國，美股估值仍企在高水平，今年主要靠人工智能浪潮來支撐，且當地商業房地產市場的風險更是路人皆見。與其買入美股高追，相信更多資金願意分散投資，增加估值更吸引的亞洲資產。

雖然今年以來，印度、日本股市跑出，但論亞洲市場，中國龍頭地位毋庸置疑。次季經濟增長放緩、就業市場和內部需求遇到一定的下行壓力，物價低企引發通縮憂慮，確實令中國資產添壓。不過，隨着當局積極化解問題，刺激需求，穩定匯率，悲觀預期正扭轉。

內地官方數據顯示，今年上半年外資淨買入內地境內債券近790億美元，而考慮到期兌付，外資已連續兩個月淨增持內地債券，其中6月淨增持逾110億美元，反映即使內地出口、製造業及消費等領域面臨減速挑戰，但整體上增長率不差，吸引外資部署。若未來一周推出對重振民營經濟景氣的有力措施，估值偏低的中國資產有望迎來重估潮。

到底這場全球資金由西往東的流向轉變，能否成為事實？如無意外，下周美國的議息結果將為投資者展現一幅更清晰的圖畫。