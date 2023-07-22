【錢夫人巡舖】英銀行加存息唔使羨慕？香港都有高息選擇...

息口趨升之下，大家又可以唱返「揸資產食息過生活」呢支歌仔啦！其中，港人移民熱門地英國早前就促請當地銀行加快上調存息，冀民眾可以受惠加息周期。事關英倫銀行自去年俄烏戰事爆發以來，息口已經三扒兩撥已升至5厘的2008年高位，但不少大型銀行提供予的存款利率就處偏低水平，平均利率不足2.5厘，惹來謀取暴利之嫌。

英國金融行為監管局(FCA)日前就與當地大型銀行，包括滙豐、巴克萊、萊斯等銀行高層開會，討論存款利率問題，並特別提及關注銀行業有否刻意拖慢加存息。此後，多間銀行隨即宣布調高存款利率，其中滙豐7月7日就將部分定期存款年利率加最多0.65厘，1年期定期利率升至5.05厘，2年期利率為5.1厘，適用於2,000英鎊至100萬英鎊的存款額。另勞斯銀行由7月12日起亦加定存息最多1%。(見附表)

轉睇番香港情況，雖然我哋上星期都介紹過包括滙豐等三大發鈔行定息水平，普羅市民想敍造港元定存息率約在3厘左右，不過中小銀行喺呢方面提供嘅利率就較為進取，其中新舊客戶經創興銀行網上或手機應用程式(App)敍造3個月定存，不論新舊資金存多過5,000港元而又少於50萬港元，就有4厘息，而50萬港元存3個月更有4.15厘，換言之短短3個月收息5,187港元！

至於富邦銀行本周將1個月、2個月、6個月及12個月定存全部加至4.4厘，屬新高水平，定存額為新資金50萬港元。

東亞銀行本月推出「BEA GOAL客戶迎新定期存款優惠」，合資格客戶於推廣期內透過網上銀行或手機應用程式BEA App，以其個人或聯名方式持有之BEA GOAL戶口設立指定金額及存款期之港元定期存款，存款期2個月，最高可享4.8厘優惠，指定存款金額1,000至20,000元；假設存放2萬港元，可袋息約160元。該優惠推廣期至2023年9月30日止。

*註：以上資訊僅供參考，各大銀行最新動向宜向當地或本地職員了解