【一周驚奇】美掀科技戰劍指中國　竟遭美企「倒戈」反對

美國官員接連訪華，中美關係有緩和迹象之際，美國又想掀新一輪科技戰，劍指中國！消息指，美國政府計劃加大限制美資投資中國的範疇，明年生效，意味着未來美資向中國半導體、量子計算及人工智能(AI)產業的投資計劃，或須事先經過美國當局審查，隨時被禁。面對美國再度就圍堵中國科技出招，美國半導體業界正盡最後努力游說當局回心轉意，惟財長耶倫表明，相關新限制很大機會實行。

●美國擬明年加大限制投資中國 美巨企點解群起反對？

據悉，美國官員爭取在下月底之前敲定限制美資對華投資的方案，獲「鬆章」豁免的只有生物科技和能源，且不影響現有投資項目。鑑於之後還要進行公眾諮詢、跟金融業和受影響行業的溝通，又要考慮收集回來的意見，故真正實行應該要等到明年。

中國外交部發言人毛寧周二稱，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，「希望美方將拜登總統無意對華脫鈎、無意阻撓中國經濟發展、無意圍堵中國的承諾落到實處。」

會員包括英特爾(Intel)和英偉達(Nvidia)等半導體巨頭的美國半導體協會(SIA)亦隔空附和，說中國是美國半導體最大的市場，屢次推行「廣泛、含糊且有時是單邊的限制」，損害美國半導體業界的競爭力、擾亂供應鏈、製造市場不確定、招來中方報復令局面升溫，對拜登政府力谷本土晶片產業的努力是幫倒忙。

該會還呼籲中美兩國緩和緊張關係，以對話尋求解決案，並敦促美國當局進一步接觸業界和專家，評估現有及未來對華管制是否具針對性、是否定義清楚、是否前後一致、是否與盟國協調妥當，否則不要再收緊限制。

據報白宮首席經濟顧問布雷納德和白宮國家安全顧問沙利文亦舉行「民營企業家座談會」，召來美國最大晶片公司英特爾、高通及英偉達的行政總裁會晤，了解他們對限制對華出口的關注。

事態的發展某程度上是白宮不能無視民間的壓力，可是這些組織的肺腑之言能否被當局聽進去值得商榷，事關他們以前呼籲不要扼殺華為，結果卻是制裁比原先外界流傳的更辣(用了美國技術就無法向華為供貨)。

國家安全委員會回應道，現屆政府已經謹慎行事，把管制限於對國家安全有影響的技術，事前會與業界深入討論，「以確保美國及其盟國的科技不會威脅我們(美國)的國家安全」。財長耶倫則稱，限制不足以從根本上改變對華投資的大氣候，亦非回擊中方近期的特定舉動，或遏止中國的增長。

●【股王破頂】Apple股價再創新高 但呢次唔係靠賣iPhone…

美國限制對華出口晶片，未知會否為本國企業「爭取時間」研發AI有關？美股近期強勢，道指成分股之一的蘋果公司(Apple Inc.)周三(19日)一度突破198美元再創新高。今次帶動「股王」升勢的消息與iPhone無關，而是有傳其正研發自家的AI聊天機械人程式。若然成事，未來勢與OpenAI的ChatGPT以及Google的Bard競逐市場。

外媒引述消息人士稱，蘋果公司為創建大型語言模型，已經建構一個取名「Ajax」的框架基礎。透過該框架，該公司可創建聊天機械人服務，公司內部分工程師暫稱之為「Apple GPT」。有員工認為，公司目標在明年發布與人工智能相關的重大公告。

報道指，這項AI發展成為蘋果公司近幾個月的重點，涉及大型的跨部門合作、以及包含嘗試解決潛在隱私問題的工作等。蘋果機器學習兼AI主管John Giannandrea與軟件工程高層Craig Federighi據報正在領導這項工作。不過，蘋果公司拒絕評論相關消息。

事實上，繼OpenAI推出ChatGPT掀起全球熱潮，以及Google將Bard聊天機械人融入到其搜尋引擎中，蘋果公司在AI大型語言模型的開發上起步較遲，但就在其產品中逐步應用大量機器學習技術，包括Siri語音識別、照片應用程式檢測面部等。

蘋果公司行政總裁庫克早前提到，公司非常關注AI技術，但同時AI技術還有一些極待解決的問題。蘋果會將AI整合至更多產品，但絕對是經過深思熟慮後才會這麼進行。

●AI顛覆中國帶貨熱潮！內地直播主現退潮...

蘋果公司靠AI使股價再創新高，不過，內地一眾直播主則恐被AI打爛飯碗！近年內地直播帶貨熱潮席捲全國，誕生不少「千萬直播主」，品牌在聘請網紅直播主的酬勞甚至與出售產品之收入相若，但在衝動消費過後，部分產品的退貨率高達30%至50%；使企業轉而看好AI(人工智能)生成式虛擬主播技術，其使用比例亦逐漸升高。

今年的618購物節活動中，Apple也加入直播戰團，只不過Apple沒有聘請網紅賣貨，也不再節目上銷售，反而請自家員工推銷iPhone 和其他iOS軟件。在Apple不講求銷量的直播帶貨，震撼內地主流的「直播商業」文化。

●又要捱凍？IEA警告歐洲或再面臨天然氣危機

近年地緣政治局勢緊張，繼續影響老百姓日常生活。國際能源總署(IEA)仍然提出警告，雖然在爆發俄烏戰事後，歐洲諸國已減少對俄羅斯天然氣的依賴，不過若俄國削減對歐洲大陸的剩餘天然氣供應，包括有不少港人移居的英國仍可能面臨一個「艱難的冬天」。

外媒引述IEA的年度天然氣市場報告指出，即使歐洲天然氣儲存量在10月之前接近100%，如果今年出現凜冬，俄羅斯又完全停止向歐盟供應天然氣，歐洲的天然氣市場料會緊張，很大機會再出現價格波動。

根據歐洲基準指標荷蘭天然氣交易中心(Dutch TTF)周二(18日)的8月期貨交割價，每兆瓦時天然氣為27.65歐元，相比去年8月能源危機最嚴重時已大幅回落，當時天然氣價格一度升破340歐元。

不過IEA表示，假如遇上寒冬、俄氣斷供，以及液化天然氣(LNG)供應量低的情況下，歐盟儲存量可能會在明年4月驟降至20%。相反，如果今年再次出現暖冬，而且LNG流量仍接近去年創紀錄水平，即使欠缺俄羅斯供氣，相信供暖季節結束時，天然氣庫存仍將超過50%。