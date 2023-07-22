「女股神」旗艦ETF清倉中國股票

有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)表示，其投資旗艦ARK Innovation ETF(ARKK)已經清倉中國股票，原因是預期內地經濟增長將面臨顯著放緩。

再者，她亦憂慮內房企業經歷多年的快速擴張後，整體債務負擔愈見擴大。隨着對內地經濟前景看法轉淡，ARKK開始減持中企比重，目前已沒有任何中國股票持倉。

伍德補充，不排除於適當時候重新增持與中國相關的股票，但這要視乎內地經濟發展情況。

晨星資料顯示，資產規模約90億美元的ARKK，投資組合不僅已沒有中國股票的投資，亦沒有特斯拉(Tesla)、Coinbase、Roku、Zoom這些伍德一直看好的科技企業。ARKK年內取得逾50%的升幅，跑贏大市。