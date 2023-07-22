「女股神」旗艦ETF清倉中國股票
2023年07月22日 14:12
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有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark Invest)行政總裁伍德(Cathie Wood)表示，其投資旗艦ARK Innovation ETF(ARKK)已經清倉中國股票，原因是預期內地經濟增長將面臨顯著放緩。
她稱於2020年時，該旗艦ETF在中國與新興市場的投資比重曾達到25%的高位，持倉包括騰訊控股(00700)等，因當時認為中央在貨幣和財政政策方面非常自律，但自從內地開始整頓國內科技行業及加強經濟掌控後，便對中國股票的立場起了變化。
再者，她亦憂慮內房企業經歷多年的快速擴張後，整體債務負擔愈見擴大。隨着對內地經濟前景看法轉淡，ARKK開始減持中企比重，目前已沒有任何中國股票持倉。
儘管如此，個別方舟投資的基金如ARK Fintech Innovation ETF(ARKF)，仍持有小量中國股票，例如京東集團(09618)及拼多多。
伍德補充，不排除於適當時候重新增持與中國相關的股票，但這要視乎內地經濟發展情況。
晨星資料顯示，資產規模約90億美元的ARKK，投資組合不僅已沒有中國股票的投資，亦沒有特斯拉(Tesla)、Coinbase、Roku、Zoom這些伍德一直看好的科技企業。ARKK年內取得逾50%的升幅，跑贏大市。