美聯：上半年二手公屋註冊量創歷來第2高　按年增近9成

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，今年上半年二手公屋(包括已補地價的自由市場及未補地價的第二市場)註冊量錄532宗，僅次於2021年下半年的683宗水平，創有紀錄以來第2高；同時較去年上半年282宗按年顯著上升約88.7%，相比去年下半年314宗亦增加約69.4%。

美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，受惠於年初通關及經濟復常，今年上半年住宅物業交投較去年回升，而二手公屋方面，從去年11月起新一輪白居二中籤者開始陸續入市，帶動今年上半年二手公屋註冊量明顯上升。

上半年二手公屋交投按年大幅向上，受惠於300萬港元或以下個案。據資料顯示，今年上半年532宗二手公屋註冊個案中，300萬元或以下個案錄450宗，宗數比起去年上半年183宗大增近1.5倍；逾300萬至400萬元個案則錄70宗，按年輕微上升約2.9%；反觀，逾400萬元個案今年上半年僅錄12宗，按年大跌約61.3%。

若以公屋劃分，今年上半年註冊量最多的二手公屋為青衣長安邨，錄得35宗，較去年上半年僅9宗大幅急升近2.9倍；緊隨其後的沙田顯徑邨，今年上半年錄30宗，按年增加1倍；而大埔太和邨則錄得24宗排名第三，較去年上半年增加約84.6%。