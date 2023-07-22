陳樂怡：智能手機市場疲弱 舜宇恐續受壓
2023年07月22日 22:30
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市場觀望月底的政治局會議，內地近期密集發布政策扶持民企，但暫時未見驚喜，大市反應平淡，延續區間上落。筆者認為推出全面強刺激方案的機會不大，主要由於內地趨向追求高質量發展，傾向定向扶持，故此對整體大市的提振效果相信有限，人民幣短期仍然反覆偏弱。另一邊廂，美國聯儲局即將舉行議息會議，市場預計7月將會是年內最後一次加息，關注有關利率去向的線索。恒指短期續受制於19,500點。
舜宇光學科技(02382)發盈警，預期上半年錄得純利約4.07億元至4.75億元人民幣，較去年同期的13.58億元人民幣減少約65%至70%，盈利遠低於市場預期。筆者認為智能手機市場疲弱，削弱換機需求，業內競爭環境激烈，Andriod品牌壓力尤其明顯，手機品牌規格降級，單價壓力加大。目前手機鏡頭、模組出貨量進度落後，市場估計公司有機會在業績公布時下調指引。儘管筆者看好公司長遠在車載鏡頭市場的發展，惟短期消費電子行業弱勢未改，公司股價恐續受壓。
個股推介東方電氣(01072)。公司為火電裝備龍頭，定價能力較強，今年新增裝機復甦，配合原材料價格回落，盈利能力改善。其次，公司可再生能源裝備業務穩步提升，同時積極布局新興產業如氫能、燃料電池、新材料等，以發掘新增長點。消息面上，國務院發佈關於促進民營經濟發展壯大的意見，其中提到支持民營企業參與推進碳達峰碳中和，提供減碳技術和服務，加大可再生能源發電和儲能等領域投資力度。而上半年國內新型儲能累計裝機8GW/18.2GWh，已超去年全年新增裝機規模。筆者認為在能源保供及長遠綠色轉型的方向下，公司有望受惠。現價對應預測市盈率約8倍，估值不高。目標價12.5元，止蝕價9.5元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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