陳樂怡：智能手機市場疲弱　舜宇恐續受壓

市場觀望月底的政治局會議，內地近期密集發布政策扶持民企，但暫時未見驚喜，大市反應平淡，延續區間上落。筆者認為推出全面強刺激方案的機會不大，主要由於內地趨向追求高質量發展，傾向定向扶持，故此對整體大市的提振效果相信有限，人民幣短期仍然反覆偏弱。另一邊廂，美國聯儲局即將舉行議息會議，市場預計7月將會是年內最後一次加息，關注有關利率去向的線索。恒指短期續受制於19,500點。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)