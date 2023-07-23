郭家耀：柬埔寨旅遊業高增長　中長線關注呢隻股...

隨新型冠狀病毒旅遊限制的逐步解除，柬埔寨旅遊業以驚人速度增長。去年，柬埔寨共接待國際旅客228萬人次，較2021年增長1,059%。隨柬埔寨全面恢復社會經濟活動及重新開放邊境，當地經濟持續復甦，國際遊客所帶來的正面影響持續可見。到訪柬埔寨的國際旅客穩步增加亦為NagaWorld帶來更多的客流量。然而，柬埔寨全面恢復國內社會經濟活動的戰略，進一步吸引中國商貿及投資者。疫情期間，集團把握外國資本及外籍人士流入柬埔寨的機會，受惠於這一波來自中國及其他亞洲國家的持續企業遷移，集團積極提升業務的增長動力，令集團營業額在經歷兩年多的新型冠狀病毒後仍可持續回升。

回看2022年，集團的中場業務持續呈現平穩的增長趨勢，主要因龐大的外籍社區群體及前來尋求消遣娛樂的東盟旅客。隨區內業務環境開始復常，集團中場業務相對穩定，尤其是高限額博彩區，大廳賭桌及電子博彩機(「電子博彩機」)營業額分別按年增長147.2%及220.7%。而在沒有產生額外營運成本的情況下，毛利率亦因此增加。儘管在充滿挑戰的環境下，集團的成本控制模式及業務自負盈虧的性質，予集團在市場上有獨一無二的優勢及具競爭力的地位。

至於非中場業務，即高端市場業務的營業額亦持續增加。主要是由於柬埔寨現有外籍人士的光顧以及短期業務訪客及來自鄰國的客戶的持續流入。而非中場的高端市場分部的轉碼數按年大幅增長141.7%。不過非中場的轉介貴賓營業額及收入下跌，主要由於亞洲地區跨境旅遊政策的限制。然而，飛往金邊的直航航班數目持續恢復，將推動集團非中場的轉介貴賓業務日均營業額恢復穩定增長。去年集團的非博彩收入按年大幅上升528.2%，主要是由於期內重啟業務營運，以及柬埔寨及其他地區和國家放寬旅遊政策，導致該期間酒店入住率及客流量大幅增加。

展望未來，在旅遊業持續復甦及政府利好政策不斷的支持下，柬埔寨旅遊業處高增長軌道，集團亦可從中受惠。加上Naga 3已開始恢復施工，憧憬集團業務規模持續壯大，值得中長線關注。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)