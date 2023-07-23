港鐵商場圍方試業逾百商戶開幕　設萬呎室內單車停車場

圍方是大圍區的嶄新大型社區地標，設有4層商舖樓層，總樓面面積約65萬平方呎，位於港鐵大圍站上蓋，擁東鐵綫及屯馬綫匯聚之優勢，亦與車站及上蓋屋苑無縫連接，更設有多個商場出入口和兩條新建的行人天橋連接鄰近屋苑及區內不同地方，方便附近居民。商場不同樓層設有合共超過5萬平方呎綠化休憩空間，讓顧客在舒適氛圍中享受親近自然的時光。

商場亦提供一系列環保配套，例如太陽能供電設備及電動車輛充電設施等，為節能減碳出一分力。場內更設全港最大、約13,000平方呎室內單車停車場，提供330個單車泊位，連接新界東西的單車徑網絡；室內停車場亦提供390個車位及39個電單車。配套設施一應俱全，為顧客提供更方便的消閒體驗。

作為全新生活地標，圍方匯聚近150個商戶類型多元，當中接近25%為特色食肆，盡攬亞洲、歐洲及北美等地佳餚菜式。此外，圍方匯聚優質及具特色的生活及玩樂品牌，包括港鐵公司旗下網羅本地文創產品的O2O (Online-to-Offline)品牌LOUDER、nsew-任天堂正規商品販賣店、東鐵綫沿綫首間NAMCO日本遊戲機中心、首次落戶新界東的誠品書店等。商場亦特設多項寵物友善設施，包括寵物優先停泊位、寵物友善優先升降機、寵物專用廁所及垃圾桶、寵物車暫泊專區及寵物用品借用等，商場的戶外綠化休憩空間更可以讓寵主及毛孩購物後盡情放電。

為慶祝圍方試業，MTR Mobile登記用戶於7至8月內，即日以電子貨幣單一消費滿800港元(超級市場、銀行及汽車產品消費除外)，即可獲得100元圍方指定類別電子優惠券乙張，每位登記用戶最多可獲獎5次。