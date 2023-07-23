【星期一‧炒啲乜】央行超級議息周來襲　弱勢港股可爭氣？

美股道指近期氣勢如虹，連升10個交易日兼曾創下年內新高，相反港股表現令人失望，恒指幾經辛苦才險守萬九點關口，難怪可保本、年息率普遍逾4厘的港元定期存款愈見受投資者青睞。

展望今周，全球關注美國聯儲局、歐洲央行、以及日本央行齊齊召開議息會議。其中，市場預期在美國通脹壓力紓緩下，聯儲局將加息0.25厘並有機會結束本輪加息周期，甚至預料最早於今年12月開始掉頭減息。議息結果以及聯儲局主席鮑威爾的言論，將決定資產價格的後市去向。

內地方面，政治局會議月底登場，亦給予市場對中央可能推出經濟刺激方案以及利好行業政策的憧憬。

此外，美企業績期持續，當中包括微軟、Visa、Meta、可口可樂、亞馬遜等巨企，而港股業績高峰期亦會開展，包括ASMPT和渣打集團會先後放榜。

外圍數據包括美國6月個人消費開支(PCE)物價指數、南韓第2季國內生產總值(GDP)、澳洲第2季通脹率等亦不容忽略。投資者入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。

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