加息周期結束利淡美國樓市？諾獎得主就唱反調解畫...

諾貝爾經濟學獎得主、耶魯大學教授席勒(Robert Shiller)預期，一旦聯儲局緊縮周期結束，美國樓市逾10年的上升趨勢可能很快結束。

美國樓市去年6月見頂後陷入低迷，到今年1月回復升勢。席勒認為，聯儲局去年加息推高抵押貸款利率，令買家遠離樓市，但同時增加買家需求。他認為，加息的憂慮影響了買賣雙方思維，新買家希望在利率上升前入場，變相對市場產生積極作用；不過，隨着加息周期結束，上述這種影響也會終結。

席勒解釋，他參考的房價指數在過去半年出現「異常走勢」，房地產市場先是回落，然後再次回升，原因是「人們不知道聯儲局將做甚麼」。

席勒的觀點與華爾街其他預測相反。部分預測認​​為，美國聯儲局加息結束對樓價有利，因為借貸成本下降，帶來更多需求。按揭抵押貸款公司MBS Highway創辦人哈比卜（Barry Habib）表示，即將到來的經濟放緩足以使聯儲局減息、放鬆抵押貸款，將導致未來幾年樓價上漲3至7%。

美國聯儲局本周公布議息結果，一般預期會加息0.25厘，並有機會結束本輪加息周期，甚至預料最早今年12月開始掉頭減息。