美聯：6月商舖註冊量月跌8.4%　交投料平穩

根據美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，6月份商舖註冊宗數錄87宗(主要反映5月份市況)，按月下跌約8.4%；註冊金額約12.94億元，按月減少約28.4%。總結上半年，商舖共錄得525宗成交，與2022年下半年相若，成交金額為109.8億元。

按地區劃分，6月各區註冊登記宗數按月個別發展。九龍區最新錄得53宗登記，按月增加51.4%，是唯一錄得上升的區域。港島區和新界區6月分別錄得12宗及22宗註冊，按月減少約55.6%及33.3%。至於四核心區(中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀)的註冊成交則錄得18宗，按月微跌1宗。

美聯旺舖董事梁國文表示，市場逐步消化中港全面通關及復常的消息，預料相關利好因素對舖市的刺激作用將會減退。不過，本港經濟穩步復甦，並以私人消費開支的增加為主導，令零售業的表現好轉。此外，政府已於7月中派發第二期消費券，相信措施可以繼續提振舖市的氣氛，未來商舖的交投將會維持平穩，預料下半年商舖每月平均交投量將維持在100宗左右的水平。他又指，雖然近期整體來港旅客的數字略為回落，但隨着暑假旺季的來臨，相信可以為本地的旅遊業帶來支持。