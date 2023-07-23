逸瓏海滙兩房738萬沽　6年仍輸10萬元離場

樓價不斷下挫，以致市場蝕讓成交湧現，西貢逸瓏海滙兩房戶以738萬元低市價售出，原業主持貨逾6年帳面虧蝕10萬元。將軍澳廣場也有辣招鬆綁貨，約3年貶值約1.1%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯蕭俊健表示，鰂魚涌康怡花園H座低層4室，實用面積約596方呎，三房間隔，叫價約770萬元，減至738萬元成交，呎價約12,383元。

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九龍區

●美聯潘鎮煒指出，長沙灣泓景臺8座高層A室，實用面積約515方呎，兩房間隔，原叫價900萬元，議價25萬元，成交價875萬元，呎價約16,990元。原業主於2016年7月斥資635萬元購入單位，是次轉手帳面獲利240萬元。

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新界區

●中原胡耀祖表示，馬鞍山聽濤雅苑本月暫錄約1宗成交，單位為9座中層G室，實用面積約490方呎，兩房間隔，開價約680萬元，議價後以645萬元易手，呎價約13,163元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座低層A室，實用面積約538方呎，兩房間隔享海景，放盤1個月減價65萬元，以715萬元獲承接，呎價約13,290元。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山雅濤居2座中層B室，實用面積約779方呎，三房間隔，放盤4個月減價68萬元，以1,070萬元售出，呎價約13,736元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山迎海‧星灣御23座中層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，原叫價1,140萬元，放盤1年調整售價至1,100萬元成交，減幅3.5%，呎價約19,504元。

●世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙2座高層K室，實用面積約580方呎，兩房間隔望山景，原開價798萬元，終以738萬元成交，呎價約12,724元，低市價5%。原業主於2016年11月購入上址，當時作價748萬元，持貨逾6年帳面虧蝕10萬元。

●中原王春江稱，荃灣豪輝花園2座高層A室，實用面積約437方呎，三房間隔，叫價560萬元，放盤約兩個月減價22萬元，以538萬元易手，呎價約12,311元。

●祥益龍超君稱，屯門居屋兆康苑A座中層6室，實用面積約553方呎，三房間隔，減價10萬元，已補價自由市場成交價488萬元，呎價約8,825元。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋屏欣苑A座中層1室，實用面積約445方呎，兩房間隔，以492萬元未補價第二場價易手，新買家為白居二客，呎價約11,056元。原業主於2018年以約214.62萬元入市，持貨4年多帳面獲利約277.38萬，升值逾倍。

●利嘉閣高樹超表示，將軍澳廣場5座低層F室，實用面積約545方呎，三房間隔，享避風塘河景，累減17萬元，以812萬元成交，呎價約14,899元。現時屋苑有約98個放盤，入場費約720萬元起。

●中原鄧凱欣指出，將軍澳廣場5座高層D室，實用面積約432方呎，兩房間隔，開價約780萬元，議價後以730萬元易手，呎價約16,898元。原業主於2020年以738萬元購入單位，持貨3年辣招鬆綁出貨，帳面蝕讓約8萬元，單位貶值約1.1%。

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