周末新盤成交量按周插9成　鰂魚涌項目兩日沽4伙

新盤未有大型銷售活動，市場於周六、日(22、23日)僅錄約15宗一手成交，較對上一周減少接近九成。部分樓盤增加優惠後不乏承接，鰂魚涌項目兩日沽出4伙，將軍澳新盤亦單日沽兩伙。

●鰂魚涌THE HOLBORN周末沽出4伙 涉2411萬元

其中3伙於今日沽出，個別單位早前增加折扣率，項目5樓B6室，實用面積255方呎，以578.2萬元售出，呎價約22,675元。

而另外兩宗成交為本月新推的單位，分別為5樓及26樓的B2室，均為實用面積256方呎的一房戶，成交價分別587.68萬及659.12萬元，呎價約22,956及25,747元。

●海茵莊園周日連沽兩伙套現1208萬元

成交單位包括2座16樓C10室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價526.4萬元，呎價約18,277元。另一宗為2座18樓D9兩房戶，實用面積402方呎，成交價682萬，呎價約16,965元。

該盤於7月份共售出37伙，套現逾1.9億元。

●林達民：必嘉坊系列會所設施共用 項目管理費性價比高