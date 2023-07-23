周末新盤成交量按周插9成 鰂魚涌項目兩日沽4伙
2023年07月23日 21:47
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新盤未有大型銷售活動，市場於周六、日(22、23日)僅錄約15宗一手成交，較對上一周減少接近九成。部分樓盤增加優惠後不乏承接，鰂魚涌項目兩日沽出4伙，將軍澳新盤亦單日沽兩伙。
●鰂魚涌THE HOLBORN周末沽出4伙 涉2411萬元
新盤交投氣氛平淡，部分樓盤增加優惠後錄承接。恒基地產(00012)旗下鰂魚涌THE HOLBORN於周六、日(22、23日)沽出4伙，涉及總額2,411.02萬港元。
其中3伙於今日沽出，個別單位早前增加折扣率，項目5樓B6室，實用面積255方呎，以578.2萬元售出，呎價約22,675元。
而另外兩宗成交為本月新推的單位，分別為5樓及26樓的B2室，均為實用面積256方呎的一房戶，成交價分別587.68萬及659.12萬元，呎價約22,956及25,747元。
●海茵莊園周日連沽兩伙套現1208萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園於周日(23日)沽出兩伙，成交額合共1,208.4萬港元。
成交單位包括2座16樓C10室，實用面積288方呎，一房間隔，成交價526.4萬元，呎價約18,277元。另一宗為2座18樓D9兩房戶，實用面積402方呎，成交價682萬，呎價約16,965元。
該盤於7月份共售出37伙，套現逾1.9億元。
●林達民：必嘉坊系列會所設施共用 項目管理費性價比高
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，恒基地產(00012)旗下紅磡必嘉坊3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，整個項目規劃中率先落成的3個系列之一，會所設施可予住客共用，對於管理費及住客享受的性價比高，對項目銷情有信心。