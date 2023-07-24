東方日報B1：內地救市規模成疑　恒指隨時下試18300

市場屏息以待美國聯儲局本周可能最後一次加息，並審視中央政治局會議有機會推出的經濟刺激措施，不過，中央最終救市規模的不確定性，讓市場對港股本周相對審慎，相信恒生指數難以出現大反彈。經濟師則相信，由於地方政府需要控制債務及槓桿，預計財政政策只會「關照」個別行業。

內地當局上周已率先發文撐民營企業，之後再推一系列力谷汽車及電子產品消費的措施，可是市場不太受落，恒指全周「埋單」照舊跌338點或1.74%，勉強收於19,000點關口。

iFast Global Markets副總裁溫鋼城預期，中央政治局會議會推出刺激措施，但即使推出「大包圍」財政政策，中國貨幣政策與外圍呈相反方向，讓當局現階段難以推出大規模的貨幣刺激措施，去解決經濟困境。他謂，若會議欠缺驚喜，大市可能下探至18,300點，直言港股還有倉位的，宜趁好消息出貨。

反觀凱基亞洲投資策略部主管溫傑對中央政治局會議看法偏正面，對政策推出期望都算大，若然會議關於支持經濟的用字更強勁，並在內需、貨幣政策有着墨，市場應會收貨。部署上，若港股回調至18,800點，認為可以小量入貨，以博大市出現突破，看好汽車、家電及科技相關板塊。

溫表示，由於會議並無確實舉行日子，估計周初大市較為淡靜，成交繼續低迷，並在18,800至19,500點整固，惟相信本周美國議息結果出爐後，連同其他等美國經濟數據若表現正常，相信市場將繼續當「美國最後一次加息」般炒作，對本周尾至下周看法相對樂觀。

法國外貿銀行高級亞太區經濟學家吳卓殷表示，由於地方政府需要控制債務及槓桿，預計中央政治局會議推出的財政政策只會「關照」個別行業，包括基建、獲國策支持的電動車、消費板塊。

他料，房地產監管亦可能放鬆，惟相信只會在一些壓力較大的二、三線城市，循降低首期、放寬限購等。澳新銀行則警告中國房地產行業最壞時間可能還沒結束，當局須多管齊下以防止市場大幅下滑，建議短期放寬一線城市限購措施及落戶限制，以及啟動城市更新等。

雖然吳相信會議未必會在貨幣政策有太明顯指示，但若然財政政策規模增加，且經濟數據有走弱，則當局較大機會在8至9月出手，包括存款準備金率仍有至少0.25個百分點的下調空間，貸款市場報價利率(LPR)或再調低0.1厘，銀行亦可能下調存息。

吳表示，人民幣匯率短期內因為與美國息差擴大而有較大貶值壓力，隨着美國本月料最後一次加息，到第四季減息預期開始升溫，相信人民幣兌每美元可回升至7水平。

易方資本投資總監王華坦言，現時成交與流動性俱低迷，經常因為消息窄幅上落的格局下，基金很難賺錢，入市意欲自然疲弱，況且機構投資者也是順勢投資。港股下行空間較上行空間小，況且大市已低波幅橫行一段時間，按理爆邊突破的機會不小，關鍵在於當局逼於當前經濟壓力作出甚麼抉擇。