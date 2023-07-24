【未來銀行】中環地標恒生總行大改造　銳變前驟成打卡熱點

恒生銀行成立90周年，一直與時並進，無論在服務和形象上不斷創新，走在最前；就連迄立於中環逾32載的地標恒生總行，亦即將大變身，於7月底起進行升級改造，務求為客戶帶來末來銀行的新體驗，同時亦令中環核心地段煥然一新，締造綠色新氣象。

位於中環德輔道中的恒生總行建於上世紀90年代，與中環行人天橋系統緊密相連，不單助市民在中環鬧市穿梭游走，同時亦見證及經歷時代變遷。32年來，恒生總行接待客戶人次多不勝數，為其提供全面的銀行及理財服務，在不少香港市民心中或留下一些回憶。

為貫徹恒生的品牌價值，全面展現恒生「恒變生無限」的未來銀行新景象。全新的恒生總行設計將結合「以人為本」、「融合自然」、「靈活多變」三大理念。據悉，當中印證了不少金融市場的歷史性時刻，放於地面大堂的經典「恒生指數」巨型顯示屏，亦將以全新面貌示人。

整個恒生總行的升級改造工程，將分階段進行。期間將維持正常服務。同時，總行大廈外圍的工程圍板，亦會變身成為24小時全天候巨大藝術展示區，展出本地藝術家為恒生90周年誌慶，繪製極具香港特色的插畫，傳遞恒生的品牌價值，並與社區進行互動。

多年來，恒生總行與香港人的生活密不可分，洋溢著大眾心中的本地情懷，升級改造前，大家不妨把握最後機會打卡留影。