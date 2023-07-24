跟大隊搬廠去越南？呢個問題可能令唔少企業縮沙...

在供應鏈「去中國化」的大潮流下，鄰國越南冷手執個熱煎堆，吸引不少外商進駐，或將廠房遷至該東南亞新興國家。然而，越南想挑戰中國成製造業強國，仍面對不少挑戰，當中最令外商頭痛的是電力供應不穩，想跟大隊到越南設廠的商家，要好好考慮清楚！

由於基建發展追不上經濟擴張，越南爆發缺電危機，海防、北寧及同奈等主要工業區的電力供應連續中斷。外媒引述當地電子業界透露，每周停電達3至4次。除了缺電外，越南的國有電力公司為了紓緩虧損狀況，3月份將平均電價大幅上調了13.7%至28.2%，是自2017年以來首次出現雙位數調整幅度，對企業造成沉重負擔。

據報，有4家在當地營運的頂尖南韓企業坦言，今年至少經歷了一次停電，對於家電、手機及顯示器工廠來說，即使是短期停電也無可避免會擾亂生產。由於韓企在越南投資逐漸增多，業界已建議越南政府優先解決電力短缺問題。越南供電不足同樣波及當地台商，此前越南台灣商會聯合總會太平分會長鄭閎元曾表示，由於越南持續高溫炎熱，用電量大增，北越地區各省缺電嚴重，太平省工業區常無預警停電，已影響台商工廠運作。

除了韓企關心電力短缺外，包括歐洲在內的多國外商也敦促越南解決電力問題。上個月，歐洲化學公司代表歐企向越南政府發出一封正式信函，要求快速解決缺電。越南歐洲商會副會長Jean-Jacques Bouflet表示，由於連續停電，進入越南的企業遇到重大障礙，必須在失去其作為全球製造中心的功能之前，採取措施。