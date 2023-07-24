港股黑期低水過百點　美匯企101

●踏入亞洲時段，美匯指數報101.05；港匯見7.8175；離岸人民幣(CNH)報7.1844；美元兌日圓處141.62；歐元報1.1133，英鎊報1.2863。現貨金價處1,962美元。布油報80.63美元，紐油報76.68美元。比特幣跌至30,065美元。道指期貨跌31點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水約110點。

●道指上周五(21日)收報35,227點，升2點或0.01%，連升十日；標指收報4,536點，升1點或0.03%；科指收報14,032點，跌30點或0.22%。

●英國富時100指數上周五收報7,663點，升17點或0.23%；德國DAX指數收報16,177點，跌27點或0.17%；法國CAC指數收報7,432點，升47點或0.65%。

●港股ADR指數按比例計算，上周五收報18,973點，跌102點或0.54%。

●國際油價連升4周。紐約期油上周五收報每桶77.07美元，升1.42美元或1.88%，全周累漲2.2%；倫敦布蘭特期油收報每桶81.07美元，升1.43美元或1.8%，全周漲1.5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,966.6美元，跌4.3美元或0.22%，全周升0.1%。

●日本日經225指數報早段升超過300點或1%。

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