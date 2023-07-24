【產經直播】超級議息周　港股好淡點部署？

美國息口與內地經濟前景走向，成左右本周港股走勢關鍵。美聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場早已預期將加息0.25厘，本輪加息周期是否見頂為焦點所在。而中央政治局會議亦預料在本周舉行，並有機會推出經濟刺激方案，但最終救市規模有多大，將影響投資者取態。港股上周「埋單」跌逾300點，險守萬九關，後市利好利淡？

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