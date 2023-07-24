【產經直播】超級議息周 港股好淡點部署？
2023年07月24日 09:43
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美國息口與內地經濟前景走向，成左右本周港股走勢關鍵。美聯儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果，市場早已預期將加息0.25厘，本輪加息周期是否見頂為焦點所在。而中央政治局會議亦預料在本周舉行，並有機會推出經濟刺激方案，但最終救市規模有多大，將影響投資者取態。港股上周「埋單」跌逾300點，險守萬九關，後市利好利淡？
內地近期頻頻釋出平台經濟鬆綁信號，當局早前發布促進民營經濟31條意見，支持平台企業創造就業等，科技股有望成被政策扶持行業之一？龍頭科技股「ATM」值博？受南非大股東沽貨陰霾困擾的騰訊(00700)，近日股價尋底，可否趁機下月中公布業績前博一鋪？另外，阿里巴巴(09988)公布不參與螞蟻回購，維持其33%持股，可加強投資者信心？至於美團(03690)亦加入人工智能戰團，近日入股AI大模型公司「智譜AI」，呢隻前景又點睇？另外，內地電訊股、光伏或消費相關股份，又能否寄望獲政策「關照」看好？
本周除了美國聯儲局外，歐洲央行以及日本央行齊齊召開議息會議，在央行超級議息周來襲前夕，美匯指數重上101，金價回落，但加息周期或即將見頂，黃金可趁低吸納？金礦股如紫金礦業(02899)可否吼位部署？油價毋懼美元反彈續升，市場憂慮俄烏局勢升級加劇原油供應緊張，三桶油要點部署？
滙豐控股(00005)近期走勢大好，已連升7個交易日破頂，集團將於8月初公布業績，市場憧憬將派發中期息，股價上望空間仲有多大？反手沽值博？而同系恒生銀行(00011)上周五(21日)彈升4％，買call這落後又得唔得？
舜宇光學科技(02382)發盈警，預期上半年錄得純利約4.07億元至4.75億元人民幣，按年減少約65%至70%，遠低於市場預期，上周五大插一成四，股價跌夠未？可否博技術性反彈？
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