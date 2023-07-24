今年A股最大IPO明日招股　華虹公司集資212億人幣

內媒報道，根據新股發行安排，本周內地有7隻新股啟動申購，包括科創板1隻、創業板5隻、滬市主板1隻。其中，科創板新股華虹公司周二(25日)將進行新股申購，華虹公司的發行價為每股52元人民幣(下同)，預計集資212.03億元，是今年以來A股最大宗首次公開招股(IPO)，同時也將成為科創板史上第三大IPO。

此外，華虹半導體宣布，就A股上市事宜，於7月20日(上周四)完成向詢價對象作出初步詢價後，將按發售價每股人民幣股份52元人民幣，發行約4.07億股人民幣股份，佔人民幣股份發行後公司總股本約23.76%。

華虹半導體並宣布，已決定根據國家集成電路產業基金II認購協議，向國家集成電路產業基金II配發的人民幣股份最終數目為4,833.42萬股人民幣股份，獲配金額為25.13億元。

華虹半導體最新報25.25港元，跌0.19%，成交金額1.44億港元，市值330.17億港元。