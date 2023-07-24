發改委：激發民間投資內生動力　引導銀行加大貸款支持

內媒報道，國家發改委固定資產投資司司長羅國三表示，去年民間投資增長0.9%，佔整體投資比重54.2%。今年上半年，民間投資增速和佔整體投資比重都有所下降。發改委建立了與民營企業的溝通交流機制，下一步將持續推動政策措施落地見效，更好激發民間投資的內生動力。

此外，羅指出，發改委目前正在抓緊梳理準備推送給銀行的民間投資項目清單，引導銀行加大對民間投資的貸款支持力度。國家發改委於本月初宣布與國家開發銀行、中國農業發展銀行、工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、中信銀行等7家銀行建立投貸聯動試點合作機制，助力促進民間投資和擴大有效投資。

發改委固定資產投資司副司長韓志峰則表示，局方重視並積極鼓勵民營企業參與盤活存量資產工作。一是鼓勵民營企業用好基礎設施REITs等創新工具，盤活自身現有的存量資產；二是鼓勵民營企業優化發展模式，通過盤活存量資產，在不增加負債率的基礎上加速資金周轉、提高資金使用效率，投向新能源等發展空間較大的行業領域；三是鼓勵民營企業積極參與盤活國有企業存量資產，並將基礎設施REITs作為投資退出渠道之一，努力形成國有企業和民營企業的雙贏局面。