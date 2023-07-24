李偉傑：港股暫欠缺亮點　阿里巴巴呢個價位可吸...

超級議息周來襲，本周有美國聯儲局、歐洲及日本央行進行議息，至於美國今次會否是最後一次加息，華盛證券經紀部董事李偉傑則表示，仍需觀望聯儲局主席鮑威爾的言論。至於港股，內地預料本周將展開中央政治局會議，市場續關注會否有更多經濟扶持措施推出，惟現階段大市仍缺乏亮點，恒指料續於18,000至20,000點上落。選股方面，建議選擇已發盈喜的股份。

內地政治局會議預料將於本周召開，李預料中央將力撐內房及零售銷售兩個範疇，因內房壓力仍未除，若有支持內房的國策出台，令內房資金投放增加，及發展方向向好，才能令市場對未來消費意欲有所提升。而零售銷售方面，李提到內地由年初至今的零售銷售數據中，未見有較大消費能力出現，但今年乃復常之年，如復常及政策刺激的力度提升的話，有不少板塊也可受惠，如新能源車板塊。