跟日本「渡邊太太」匯市尋寶？熱門貨幣有呢4種...

日圓利率長期處於極低水平，儘管日本央行寬鬆政策轉向的憧憬日增，但主導東京外匯市場現貨交易、被稱為「渡邊太太」的日本匯市散戶，仍毋懼政策可能轉變，增加對波動性貨幣的押注。

外媒分析日本東京金融交易公司7月數據，日本散戶帳戶對墨西哥披索、南非蘭德、土耳其里拉與波蘭幣這四種貨幣的好倉倉位已增加至1,470億日圓(約81.16億港元)，為逾兩年最高。

據日本東京金融交易公司資料，墨西哥披索目前是最受日本散戶青睞的新興市場貨幣，本月好倉已攀升至2017年以來的歷史新高。外媒數據顯示，自2021年底以來，上述四種貨幣的好倉倉位，相對日圓空倉倉位已增加約35%。

東京富士富證券(Fujitomi Securities)首席技術分析師Tetsuya Yamaguchi認為，政策調整可能會引發投資者止損式拋售，但僅屬暫時性。實際上，部分人會以此為契機進行更多交易，他補充指，由於日本銀行存款帳戶利率極低，變相促使投資者尋找收益更高的選擇。

第一生命研究所首席新興市場經濟學家西濱徹表示，鑑於日本國內通脹壓力，使民眾實質所得下滑，故此只好將目光轉至海外。

日本薪酬增長及通脹有加快迹象，日本央行面臨要調整孳息率曲線控制(YCC)政策的壓力增加。然而，分析師普遍認為，日央行可能在9月或10月始作出調整，屆時勢促使日本利率和日圓匯率上升。

「渡邊太太」指的是進行高槓桿式投資的投資者，她們借入日圓等低息貨幣來投資高息外幣，以賺取中間差價，即所謂的「套息交易」(Carry Trade)。她們被視為全球外匯市場不可忽視的力量。