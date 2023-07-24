滙豐鼓勵青少年學理財　開戶可獲200元現金獎賞

滙豐表示，向青少年客戶推出一系列針對其需要的數碼化產品和服務，青少年客戶開立個人戶口即可獲200港元現金獎賞，無需任何手續費或最低結餘要求；現在開戶並存入至少500元更可享額外1%存款年利率。他們以戶口為其PayMe增值，有機會在2023年9至11月期間每月獲得高達188元的7-Eleven「驚喜折扣優惠券」。

此外，滙豐萬事達卡客戶亦可為子女申請萬事達卡扣帳卡附屬卡，令他們出國旅行或留學時能免費於全球滙豐自動櫃員機提取現金及購物。客戶透過附屬卡完成首兩次指定交易，可獲高達125元信用額回贈。

滙豐最新FinFit調查顯示，有達68%的家長認為他們的子女有需要及早開始學習理財。另外，不少家長亦指出「開立儲蓄戶口」是最受他們歡迎的途徑，藉以幫助小朋友學習管理自己的財務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹指，滙豐希望鼓勵青少年掌握個人財務，皆因財務穩健不僅讓他們更自由地作出人生的重要決定，亦為他們在實踐財務目標時打好基礎，更好地經營自己的現在和未來。隨着手機主導我們的日常生活，滙豐在設計青少年戶口時致力將他們過往用錢罌儲蓄的體驗數碼化，在使用香港滙豐流動理財應用程式(HSBC HK App)及PayMe等數碼渠道時更運用自如。

青少年客戶可透過HSBC HK App輕鬆管理自己的財務，包括檢視戶口結餘及提取現金等。此外，他們亦可透過HSBC HK App內的「個人預算」追蹤日常開支，培養儲蓄習慣及理性消費。他們亦可以透過PayMe接收零用錢、與朋友分攤賬單以及在他們喜愛的商戶消費等。為協助他們應用流動理財，滙豐將向其戶口存入10萬港元或以上新資金達3個月的家長，贈送三星Galaxy A14 5G手機一部。