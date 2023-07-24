周樂樂：憧憬政策出台　關注行業景氣及國產替代機會

上周A股滬深兩市單邊下挫，重要指數全部收跌，其中，上證指數、深證成指、創業板指分別收跌2.16%、2.44%，2.74%。申万一級行業中，10升21跌，其中，漲幅前三的行業是房地產(3.56%)、建築材料(2.56%)及農林牧漁(2.20%)；跌幅前三的行業是通信(-6.22%)、計算機(-5.24%)及傳媒(-4.84%)。數據上看，市場繼續結構性行情，大消費走出延續性修復行情並擴散至乳業、酒業等分支，此前強勢的汽車及機械人兩大熱點題材遭遇大幅殺跌，熱門股深度回調。

國內方面，雖然二季度重磅經濟數據修復速度低於市場預期，但可以留意細分環節所體現出的好轉迹象，主要表現為工業增加值和固定資產投資環比增速的企穩回升。隨着PPI拐點的到來以及國內走到去庫存的尾聲，經濟增長動能的改善有望延續。重磅政策方面，19日，國務院印發《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，旨在引導民營企業提升發展質量，促進民營經濟做大做優做強。 《意見》提出31條具體舉措，包括持續優化民營經濟發展環境和加大對民營經濟政策支持力度等多個方面內容。結合近期發改委頻頻召開民營企業座談會，了解民營企業經營發展情況、面臨的困難和相關意見建議，顯示管理層對於民營經濟發展的認可與重視，相信民營企業的發展壯大有助於推動技術創新。近期這一系列政策的推出，普遍立足長遠，如穩定民營經濟等舉措，為實體經濟的可持續發展提供有力的支撐。結合目前政策的長期性和庫存周期開啟所帶來的契機，基本面在中期將存在觸底反彈的機會。筆者認為，儘管強力的政策干預短期難以實現，但是觀察近期管理層出台的各項政策，我們認為穩預期並擴大內需必然會是本月政治局會議的重要一環，因此在經濟擴張動能修復的同時，政策呵護的加持仍為市場期待的重點所在。認為市場應保持多一些耐心，抓住短期回落帶來的中期布局機會。

外圍環境而言，面對通脹水平的緩步回落和依舊堅韌的就業市場，美國的消費者信心持續走高，已經連續二個月快速上行，目前市場情緒和預期也均呈現超預期改善的態勢。數據顯示，美聯儲7月份加息的可能性已經上升至99%，目前市場期待本周美聯儲議息會議上將對停止加息或降息有較為明確的指引，這也是支撐最近美股上漲趨勢的主要邏輯。筆者認為，市場利率上限上升並維持在高位一段時間，這不僅壓制風險資產估值，還影響企業的業績前景，因此需謹慎處於樂觀氛圍下的美股短期的調整。

展望後市，經濟數據經過上個星期的回調已被股市重新定價，估值觸底且成交持續縮量的大環境下，指數的下行風險相對可控。未來市場關注的重點，將回歸基本面。行業配置方面，短期市場進入中報披露期，結合自上而下的工業企業利潤數據，可關註消費復甦，汽車、公用事業、電力設備行業。同時，基於行業景氣和國產替代考慮，可關注庫存去化較為充分的行業，主要有半導體晶片和公用事業等細分板塊。

勝利證券副首席運營官 周樂樂