信邊個？日本政府料明年通脹放緩　神田真人估日央行調高預測

外媒報道，日本政府發言人周一(24日)表示，剔除一次性因素影響後，明年日本通脹率可能放緩至約1.5%，並呼籲日本央行努力實現2%的通脹目標。

日本政府發言人在新聞發布會上表示，具體貨幣政策屬於日央行的管轄範圍，不過希望日央行根據在聯合聲明中達成諒解，與政府密切協調，採取適當、必要的步驟。根據2013年與政府簽署的聯合協議，日央行承諾盡早實現2%的通脹率。

在對其預測的年中檢討，當地政府上周表示，預計4月份開始的財年，整體消費者通脹率將達到2.6%，2024年將達到1.9%。Isozaki表示，這些預測考慮政府公用事業補貼的基數效應，排除該效應，預計2024財年通脹率將在約1.5%。這顯示明年的趨勢通脹率將低於日央行目標。「我們希望繼續盡最大努力實現工資和通脹、增長和分配的正循環，並着眼於結束通縮。」

針對政府是否認為日央行逐步取消大規模刺激措施的條件已經具備，Isozaki因而作出評論。不過，這些言論與周一較早時日本財務省主管外匯事務的副大臣神田真人(Masato Kanda)的言論不同，神田表示，最近的通脹和工資升勢超預期。

神田指，日本企業的價格和工資制定行為有所變化，並已成為國內外共識。他補充指，預計日央行將在本周上調通脹預測。