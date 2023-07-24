【高盛推介】港交所失守290元 獲評純利增長強勁
2023年07月24日 13:17
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高盛(亞洲)有限責任公司：港交所(00388)上周五(21日)升約0.8%，上試300港元水平不果後，周一(24日)早上低開約1.3%，及後失守290元水平，最低見288.8元的過去一周低位。現報289.4元，跌約2.6%。港交所日前公布，中國內地監管新規修訂《上市規則》及其他有關中國發行人的條文修訂，將於8月1日生效。有券商料港交所今年純利增長仍然強勁，預期按年增長20%，並表示股息率改善和資產負債表保持穩健，重申對其「買入」評級。
觀察個股輪證資金流向，港交所好倉於上周二至上周四(18至20日)共錄得約500萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。淡倉於上周三至上周五(19至21日)皆錄得資金流入，合共約210萬元。
投資者如看好港交所，認購證方面可留意屬最貼價條款的高敏感度港交購(17448)。並可留意低街貨港交購(18367)。低面值選擇可留意高槓桿港交購(17063)。牛證方面的近牛選擇可留意港交牛(63192)，遠牛選擇可留意港交牛(59097)，與現價有約20及40元收回距離。
港交購(17448)，行使價300.2元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.5倍，最貼價條款、高敏感度。
港交購(18367)，行使價326.2元，2023年12月20日到期，實際槓桿9.2倍，低街貨、輕微價外。
港交購(17063)，行使價360.2元，2023年12月22日到期，實際槓桿11倍，低面值、高槓桿。
港交牛(63192)，收回價270元，行使價268元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，近牛。
港交牛(59097)，收回價250元，行使價248元，換股比率500，槓桿比率6.7倍，遠牛。
投資者如看淡港交所，認沽證方面可留意屬3個月期以上最高槓桿產品之一的港交沽(12128)。熊證方面的近熊選擇可留意港交熊(68282)，遠熊選擇可留意港交熊(63886)，與現價有約20及40元收回距離。
港交沽(12128)，行使價265.68元，2023年11月27日到期，實際槓桿9.9倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
港交熊(68282)，收回價310元，行使價312元，換股比率500，槓桿比率13.1倍，首三高槓桿近熊之一。
港交熊(63886)，收回價330元，行使價332元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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