港人第二季遊日開支超過50億元　台灣人買得最狼...

日本觀光廳公布第二季訪日旅客消費調查。期內整體訪日外籍旅客的旅行消費額為1.2萬億日圓(約663億港元)，回復新冠疫情前，即2019年同期的95.1%。消費額最高的是台灣旅客，達到1,739億日圓(約96.1港元)。中國內地及香港旅客以1,515億及916億日圓的消費額(約83.7億及50.6億港元)，分別排在第三及第五名。

除了中、港、台旅客外，日本另外兩個主要旅遊業「米飯班主」分別是美國及南韓旅客，第二季的消費額為1,733億日圓及1,429億日圓(約95.7億及78.9億港元)。

調查顯示，訪日外籍旅客的消費額中，住宿開支的佔比最大，合共使用了4,218億日圓。其次為購物及飲食，分別消費3,038億及2,892億日圓。儘管今年4至6月的外籍旅客消費額仍較2019年同期滅少了4.9%，惟台灣旅客的消費額增加了23%，人均消費17.68萬日圓，較2019年同期大增48.4%。其中佔比最高的是購物費用，達660億日圓，其次是住宿費及餐飲開支，分別是446億及407億日圓。

至於日本今年上半年的外籍觀光客人數突破1,000萬人次，南韓旅客以312.85萬人次居首；第二位的台灣位約有177.6萬人次；第三名是美國，共有97.22萬人次。