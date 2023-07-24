報告：亞太區旅客憂財務問題　惟73%對出遊計劃仍樂觀

Booking.com發布2023年亞太地區旅遊信心指數（TCI），儘管通貨膨脹、氣候變遷和供應鏈中斷等危機，對全球經濟造成壓力，仍有超過一半（53%）的受訪旅客表示無意推遲任何出遊計劃。這些旅客中有59%還打算增加這一年的出遊次數和旅行預算。

報告中呈現矛盾現象，雖然亞太地區旅客最擔憂的是財務問題（42%），但對未來12個月的出遊計劃保持堅定樂觀的旅客比例達到驚人的73%。

對香港旅客而言，49%旅客認為旅遊讓他們感到快樂，35%喜歡通過旅遊擺脫生活壓力。除了暫時逃離現實和沉浸於文化探索之外，香港旅客更多的是被自身對旅遊的熱情推動。其中高達59%的旅客表示在旅遊期間會優先考慮美食和用餐體驗，品嚐世界各地各種美饌的風味。美不勝收的風景也是他們所追求的體驗，56%旅客希望於旅程中尋找懾人美景。探索著名景點和地標亦在他們的旅遊願望清單中佔重要位置，44%旅客渴望藉出遊發現世界標誌性奇觀，而融入當地文化及生活方式（42%）以及探索歷史文化和傳統（41%）也是主要旅遊動機。42%香港旅客亦會透過購物樂來一場療癒之旅。

香港旅客也意識到有效管理旅遊開支的重要性，並於規劃行程時彰顯精明一面。在節省開支方面，35%的人選擇入住經濟實惠的住宿，34%的人則選擇價格偏低的旅遊方式，31%的旅客會選擇價格較便宜的旅行地，45%的人偏好於淡季出遊，以享較低價格。

值得留意的是，62%香港旅客認為可持續發展非常重要，而環境因素和可持續旅遊選項則影響他們的旅遊計劃，76%旅客表示今年願意在可持續旅遊方面花費相同或更多。正當處於生態意識不斷增強的世界中，52%的旅客表示願意為可持續住宿花費更多，56%表示將優先考慮可持續性，而非多樣性。

Booking.com日本、香港及澳門區域經理 Kyle Fu表示，雖然疫情造成重大影響，但今年的旅遊信心指數帶來了令人欣慰的消息，84%香港旅客計劃相同或更多海外旅遊。

是項研究由Booking.com委託MilieuInsight進行獨立調查，受訪者為亞太地區11個國家/地區（包括香港）的8,000多位旅客，調查時間為2023年4至5月，分析亞太地區多個目的地的旅遊信心和永續發展關注度。