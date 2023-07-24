研究：逾半港人料退休後仍要工作　三成指儲備不足

宏利投資管理的研究顯示，有57%的港人預計退休後需繼續工作，1/3指退休儲備不足。無論是Z世代、X世代、嬰兒潮世代以及千禧世代，均認為自己沒有足夠的儲備應付退休生活。

研究發現，年輕一代（Z世代，即21歲至千禧世代的28歲）已開始提早準備退休儲備，而年長一代（X世代，即39歲至嬰兒潮的44歲）則較遲作準備。

研究所見，新世代不但需要供養退休父母，還要負擔他們退休後的整體家庭支出，故平均約四分之一的香港人希望在退休後持續工作，以對家庭作出經濟上的援助。在過去十年，勞動長者的人數增長逾倍（升幅達到136.6%），主要因為65至74歲年齡層的勞動長者人數急增。

據經合組織報告，成員國中年滿65歲或以上女性獲得的退休金收入平均比男性低26%。另一個經常妨礙女性累積退休財富的重大因素，是因建立家庭及生兒育女而打斷她們的事業發展，繼而對她們的財務狀況產生終身影響。以香港市場為例，約65%曾結婚的女性（包括現在已婚、喪偶、離婚/分居者）活躍於勞動市場，相同背景的男性則有96%仍然受僱或正積極求職4。

此外，女性的勞動參與率和薪酬水平普遍落後於男性。香港女性的勞動力參與率為54%，較男性的82%為低，而女性的收入亦比男性低27%。宏利投資管理研究顯示，大部分育有

子女的女性需要暫停工作，甚至有機會無限期停止工作。她們在生育後的收入，亦往往較生育前減少，從而導致收入下降和退休金儲蓄的速度減慢。

由於女性的預期壽命更長，她們的首要財務目標是財富增值（56%）、退休（49%）和個人消費（42%）。不過在科技的進步下，不論男女也能更全面地規劃和管理退休積蓄。據宏利投資管理的數據顯示，女性比男性更多使用數碼平台獲取投資資訊及進行投資。