道期升45點　美匯企101　歐元跌穿1.11

美匯指數報101.023；港匯見7.8129；離岸人民幣(CNH)報7.2085；美元兌日圓報141.40；歐元處1.1087；英鎊報1.2851。金價報1,963.39美元。油價跌0.4%，布油報80.69美元，紐油處76.66美元。比特幣0.83%至29,894美元。道指期貨升45點。

焦點數據：

20:30 美國6月芝加哥儲行全國活動指數

21:45 美國7月製造業採購經理指數

21:45 美國7月綜合採購經理指數

21:45 美國7月服務業採購經理指數

-攻港策略「水土不服」！美團恐步滴滴後塵？

-B站推bilibili index大模型，為「搜索AI助手」提供支援。

-官媒稱內地仍具空間減息降準，或第三季再出手。

-發改委：激發民間投資內生動力，引導銀行加大貸款支持。

-今年A股最大IPO明日招股，華虹公司集資212億人幣。

-萬達商管據報已兌付周日到期4億美元債券。

香港經濟：

●研究：逾半港人料退休後仍要工作，三成指儲備不足。

●港人第二季遊日開支超過50億元，台灣人買得最狼！

外地經濟：

●信邊個？日本政府料明年通脹放緩，神田真人估日央行調高預測。

●跟日本「渡邊太太」匯市尋寶？熱門貨幣有4種。

●報告：亞太區旅客憂財務問題，惟73%對出遊計劃仍樂觀。

●上半年天災全球經濟損失達1.5萬億，創12年高位。

●安聯料聯儲局將加息0.25厘，不排除秋季再加。

●日本7月製造業PMI跌至49.4。

企業消息：

●出師不利！MacBook Air 15傳銷售或不似預期。