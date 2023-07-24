道期升45點 美匯企101 歐元跌穿1.11
2023年07月24日 16:20
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美匯指數報101.023；港匯見7.8129；離岸人民幣(CNH)報7.2085；美元兌日圓報141.40；歐元處1.1087；英鎊報1.2851。金價報1,963.39美元。油價跌0.4%，布油報80.69美元，紐油處76.66美元。比特幣0.83%至29,894美元。道指期貨升45點。
焦點數據：
20:30 美國6月芝加哥儲行全國活動指數
21:45 美國7月製造業採購經理指數
21:45 美國7月綜合採購經理指數
21:45 美國7月服務業採購經理指數
●踏入「超級議息周」，投資者先行沽貨避險。港股低開207點後反覆尋底，恒生指數最多挫513點，低見18,562點；收市報18,668點，跌407點或2.13%。https://reurl.cc/01RapA
-攻港策略「水土不服」！美團恐步滴滴後塵？
-B站推bilibili index大模型，為「搜索AI助手」提供支援。
●內地A股向下，其中滬綜指早上低開，之後曾上揚，惟收市轉跌，跌3點或0.11%，收報3,164點，成交2,601.19億元人民幣。https://reurl.cc/WG783e
-官媒稱內地仍具空間減息降準，或第三季再出手。
-發改委：激發民間投資內生動力，引導銀行加大貸款支持。
-今年A股最大IPO明日招股，華虹公司集資212億人幣。
-萬達商管據報已兌付周日到期4億美元債券。
香港經濟：
●研究：逾半港人料退休後仍要工作，三成指儲備不足。
●港人第二季遊日開支超過50億元，台灣人買得最狼！
外地經濟：
●信邊個？日本政府料明年通脹放緩，神田真人估日央行調高預測。
●跟日本「渡邊太太」匯市尋寶？熱門貨幣有4種。
●報告：亞太區旅客憂財務問題，惟73%對出遊計劃仍樂觀。
●上半年天災全球經濟損失達1.5萬億，創12年高位。
●安聯料聯儲局將加息0.25厘，不排除秋季再加。
●日本7月製造業PMI跌至49.4。
企業消息：
●出師不利！MacBook Air 15傳銷售或不似預期。