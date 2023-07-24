【產經直播】港股跌逾400點　幾時博反彈？

本周財經大事多籮籮，超級議息周殺到，美國聯儲局、歐洲及日本央行本周齊齊議息。另外，內地政治局會議或即將召開，外界關注會否推出扶持經濟措施。後市變數多，加上臨近期指結算，投資者似乎信心不大，港股周一(24日)甫開市已失守萬九關，午後更跌幅擴大，一度跌逾500點，最終收跌407點，報18,668點，後市會點走？博反彈得唔得？

據最新利率期貨顯示，美國今次加息0.25厘機會率達99.2%，鑑於通脹緩和，核心服務業價格降溫，部分專家預測今次將是本周期最後一次加息，加上美國第二季GDP及6月PCE物價指數兩大重磅數據，將於本周出爐，有機會刺激美股繼續向上？

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