【產經直播】港股跌逾400點 幾時博反彈？
2023年07月24日 16:41
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亨達財富管理董事總經理姚浩然（右）
本周財經大事多籮籮，超級議息周殺到，美國聯儲局、歐洲及日本央行本周齊齊議息。另外，內地政治局會議或即將召開，外界關注會否推出扶持經濟措施。後市變數多，加上臨近期指結算，投資者似乎信心不大，港股周一(24日)甫開市已失守萬九關，午後更跌幅擴大，一度跌逾500點，最終收跌407點，報18,668點，後市會點走？博反彈得唔得？
據最新利率期貨顯示，美國今次加息0.25厘機會率達99.2%，鑑於通脹緩和，核心服務業價格降溫，部分專家預測今次將是本周期最後一次加息，加上美國第二季GDP及6月PCE物價指數兩大重磅數據，將於本周出爐，有機會刺激美股繼續向上？
佔螞蟻集團股權33%的阿里巴巴(09988)宣布，不會參與螞蟻集團早前提出回購方案，不會出售股份，繼續維持持股比例。阿里是次「缺席」回購，應該點解讀？能否加強投資者的信心？如何左右股價？
瑞聲(02018)發盈警，預料上半年少賺最多65%，股東應佔綜合淨利下跌至1.22億至1.57億元人民幣，收入較2022年同期相比輕微減少。瑞聲股價應聲急挫逾3%，創1個月低位，有貨冇貨點算好？
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