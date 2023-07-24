銀城生活服務控股股東減持

(公司主席兼非執行董事)告知，於2023年7月24日，Silver Huang Holding Limited(一間由黃清平直接全資擁有的公司)、Silver Xie Holding Limited(一間由謝晨光直接全資擁有的公司)及香港瑞華投資管理有限公司(公司主要股東，於公告日期持有公司53,430,400股股份(約佔公司全部已發行股本的20.00%))訂立協議，據此，Silver Huang及Silver Xie同意分別向瑞華投資出售18,982,528股股份(約佔公司全部已發行股本的7.11%)及2,336,202股股份(約佔公司全部已發行股本的0.87%)，場外代價為每股股份2.259港元。

股份轉讓完成後，(i)瑞華投資將持有合共74,749,130股股份(約佔公司全部已發行股本的27.98%)，將仍為公司的主要股東；(ii)黃清平間接持有的股份將減至83,587,152股股份(約佔公司全部已發行股本的31.29%)，仍為公司的控股股東；及謝晨光間接持有的股份將減至9,493,398股股份(約佔公司全部已發行股本的3.55%)。