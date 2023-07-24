OneDegree上半年保費收入按年增長近6成

虛擬保險公司OneDegree公布今年上半年個人保險業務表現，總保費收入按年增長59%，主要受到寵物保險、火險，及家居保險等產品增長所帶動。而截至7月20日，保費收入已達去年全年的80%，副行政總裁周美華預期，下月底之收入將達到全年總和，並維持集團早前之預測，即2024年年底前達至收資平衡。

期內，OneDegree上半年寵物保險保費收入按年增長57%，其中保障較為全面的「尊寵計劃」的選用佔比達49%，較2021年同期剛推出時的36%明顯提升。今年首6個月，寵物保險佔新增保單銷售的73%，周氏認為，寵物保險佔比減少，與公司近年積極推廣其他新產品有關；火險保費收入按年增長89%，投保額增加近1倍，家居保費收入升幅達6.3倍。

展望未來，周美華稱，集團早前已完成B輪融資，料下半年將加大宣傳及產品開發，有信心下半年保費收入增長將超越今年上半年。她指，家居保中的家電維修保障最受市場歡迎，下半年將該產品分拆獨立銷售；另外公司亦計劃涉足醫療保險，預告將與保柏合作，目標在今年第四季軟推出首個產品，以測試市場反應。