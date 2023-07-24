港島樓劈到蝕沽　香港仔兩房揸4年貶值離場

港島二手樓再錄「劈到蝕」的個案，香港仔海峰華軒兩房單位，累減122萬元，終以678萬元成交，約4年帳面貶值12萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原郭詠媚表示，香港仔7月暫錄約12宗二手買賣，包括海峰華軒低層C室，實用面積約471方呎，兩房間隔，去年叫價800萬元，降價至678萬元沽出，呎價約14,395元，約4年帳面貶值12萬元。

●美聯李聖智指，柴灣杏花邨35座低層8室，實用面積約615方呎，三房間隔，月初以約920萬元放盤，獲外區換樓客議價後以898萬元成交，呎價約14,602元。

●美聯楊宜貞稱，西區寶翠園8座高層H室，實用面積約1,158方呎，套三房及工作間間隔，獲用家斥3,850萬元入市，呎價約33,247元，屬屋苑內近期新高價成交。

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新界區

●利嘉閣梁均耀表示，青衣灝景灣7座低層H室，實用面積約867方呎，三房加儲物房間隔，望海景，議價後以1,470萬元成交，呎價約16,955元。

●利嘉閣司徒俊傑指，葵涌月海灣1座中層E室，實用面積約403方呎，區內家庭客留意青衣兩房單位已逾一年，原業主叫價620萬元，放盤數小時即減約9%，以566.8萬元承接，呎價約14,065元。

●中原蔡健民稱，深井浪翠園3期7座極高層A室，實用面積約424方呎，兩房間隔，享山景，叫價480萬元，減價30萬元，以450萬元沽出，呎價約10,613元，新買家為外區客。

●中原陳家富指，屯門大興花園2期1座中高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，一個月前開價522萬元放盤，議息在即，為求盡快沽貨，兩星期前減至493萬元，終售480萬元，呎價約10,738元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑F座中層6室，實用面積約554方呎，三房間隔，累減25萬元，獲家人居於同屋苑的外區首置客於已補價自由市場以405萬元購入自住，呎價約7,310元。

●中原劉德興表示，粉嶺名都7座高層E室，實用面積約399方呎，兩房間隔，放盤時開價約470萬元，議價後以450萬元易手，呎價約11,278元，新買家為上車客。

●美聯賴嘉敏稱，大埔逸瓏灣II的10座低層F室，實用面積約820方呎，套三房連工人房間隔，以1,080萬元放售，獲區內分支家庭洽購，因鄰近子女學校，議價後以1,062萬元，呎價約12,951元。

●美聯林靖如表示，沙田溱岸8號5座低層連平台特色戶，實用面積約718方呎，套三房設計，連127方呎平台，早前以1,200萬元放售，獲換樓客議價48萬元，以1,152萬元購入，呎價約16,045元。

●世紀21奇豐蔡蓓指，馬鞍山天宇海1A座低層B室，實用面積約962方呎，四房間隔，望海景，放盤4個月，原叫價1,300萬元，獲買家洽購，減85萬元，以1,215萬元成交，呎價約12,630元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山迎海‧星灣御23座高層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔，享海景，放盤3個月，叫價1,100萬元，終獲買家以1,055萬元承接，呎價約18,706元。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山7月暫錄53宗二手買賣，按月增加約兩成，海栢花園5座高層D室，實用面積約404方呎，兩房間隔，開價約660萬元，議價後售648萬元，呎價約16,040元。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳居屋寶明苑B座中層10室兩房戶，實用面積約535方呎，有裝修，今年初未補價第二市場以428萬元放售，以410萬元售出，呎價約7,664元，約4年帳面蝕60萬元。

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