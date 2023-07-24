內地強調適應樓市供求關係重大變化　促平穩健康發展

在內地樓市當前面臨巨大壓力之際，周一(24日)召開的中央政治局會議有關房地產的言論格外惹人關注。會議重申，要切實防範化解重點領域風險，適應中國房地產市場供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

至於上周獲國務院常務會議通過有關在超大特大城市推進城中村改造的指導意見，再次在周一的會議重提：「...要加大保障性住房建設和供給，積極推動城中村改造和『平急兩用』公共基礎設施建設，盤活改造各類閒置房產」。此外，會議還提及要有效防範化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案。要加強金融監管，穩步推動高風險中小金融機構改革化險。

FSMOne(香港)環球債券部經理陳家朗表示，會議有關房地產的內容大致符合預期，但需等待更多具體細節出台。目前內地經濟面臨巨大壓力，房地產作為重要支柱，當局需要推出更多房地產政策支持行業，只是內地人買樓意願不大，目前可以放寬的政策，基本上已是處於「能出盡出」的程度，惟成效不彰，因此當局政策「武器庫」還有甚麼工具存疑。

在上周公布的超大特大城市推進城中村改造方面，摩根大通評論，政策涉及現金補償、規模或資金支持等細節欠奉，加上不少內地城市早已改造城中村，未能緩解投資者對民企流動性擔憂。