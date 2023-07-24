【愈跌愈低】嘉湖呎價跌穿9千　將軍澳三房售700萬低估價15%

再有10大二手屋苑呎價跌穿9千元。市場消息稱，嘉湖山莊樂湖居7座一個中層套三房單位，實用面積約633方呎，叫價一直「企硬」580萬元，近日突然減價30萬元，以550萬元沽，呎價約8,689元。該項目本月暫錄約11宗成交，當中約8宗成交呎價都低於一萬元水平。

事實上，美國議息前夕，業主擴大議幅出貨。中原陳家富稱，屯門大興花園2期1座中高層C室，實用面積約447方呎，兩房間隔，一個月前開價522萬元放盤，原業主料美國恢復加息，將進一步打擊入市意欲，為求盡快沽貨，兩星期前減至493萬元，最終以480萬元沽出，累減42萬元或約8%，呎價約10,738元。

市場消息透露，沙田偉華中心一個單位，實用面積約297方呎，曾叫價420萬元放售，市傳減至395萬元售出，呎價約13,435元。據了解，單位同層市傳曾發生事故。

此外，銀主都心急出貨，美聯羅定康表示，將軍澳新寶城4座中層C室同類物業，實用面積約561方呎，三房間隔，以700萬元易手，較大型銀行網上估價低逾15%，呎價約12,478元。