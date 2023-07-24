美股道指升逾百點　AMC股價飆17%

美股3大指數周一早段靠穩，道指升101點，報35,329點；標指升14點，報4,550點；以科技股為主的納指升23點，報14,055點。恒指夜期報18,730點，升53點，高水62點。

美國7月綜合標普採購經理指數(PMI)報52，差過市場預期；當中製造業PMI報49，超出市場預期，反而是服務業PMI報52.4，差過預期。

企業消息方面，蘋果公司(Apple Inc.)據報向供應商提出今年新一代iPhone 15的生產目標為8,500萬部，與去年iPhone 14產量相若。同時，Apple亦正考慮提高新一代高階機款的售價，假設最終出貨量不變，收入理論上會因為加價而照樣錄得升幅。

報道又指，由於CMOS感光元件的生產挑戰，Apple把入門級機款的銷量預期下調了200萬部，但就增加了高階Pro機款的訂單。至於早前傳出iPhone 15的屏幕問題，則預期能夠在一至兩周內解決，故不會對生產構成影響。Apple股價早段曾升1.33%。

美國連鎖戲院AMC提出將優先股轉為普通股的計劃，遭到法院否決。由於該計劃會稀釋以散戶為主的AMC普通股股東的權益，因此該計劃的駁回被視為「散戶的勝利」。AMC股價早段曾升17.95%。