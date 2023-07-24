新盤周一錄12宗成交 其中白石角項目套現逾1.1億元
2023年07月24日 23:01
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樓市觀望氣氛未消散，一手交投疏落，周一(24日)暫錄約12宗新盤成交。當中，大埔白石角樓盤連沽3伙，單日套現逾1.1億元。
●大埔白石角朗濤單日沽3伙 吸金逾1.1億元
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，周一(24日)透過招標接連沽出3伙，單日吸金逾1.1億元。其中，2座8樓B室，為實用面積1,739方呎的四房戶，享有海景，以3,965萬元成交，呎價約22,800元。毗鄰的2座8樓A室，同屬四房戶，實用面積1,707方呎，成交價3,909.1萬元，呎價約22,900元。另外，1座地下B室特色戶，實用面積1,308方呎，三房間隔連723方呎花園，連同1個車位以3,180萬元售出，呎價約24,312元。
●元朗Grand YOHO第二期頂層複式戶3,958萬元沽
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，周一(24日)以招標形式售出頂層複式連天台戶。據項目成交紀錄冊，該盤的8座50樓A室，實用面積1,684方呎 ，共設五房間隔，下層為客飯廳及廚房，上層為寢區，再拾級而上為453方呎天台，並附有按摩池，成交價為3,958.4萬元，呎價約23,506元。
●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH有望日內上載樓書
恒基地產(00012)旗下的紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH積極作宣傳攻勢，部署日內上載樓書及有望短期內開放示範單位。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，項目的會所採用共享概念，佔地2.2萬方呎，提供約40項設施，以供同系3期包括必嘉坊 · 迎匯及必嘉坊·曦匯的住客一同使用。他提到，設備包括約25米長的泳池，四周種滿植物，並配置日光曬台。另設有「觀星華麗營」及「燒烤園地」，以供住客體驗戶外露營。
●黃竹坑站海盈山錄首宗終止交易
嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及太古地產(01972)合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸4A期海盈山，周一(24日)錄得首宗交易告吹。據項目成交紀錄，該盤的2B座29樓B室，為實用面積678方呎的兩房單位，原本於本月15日首輪銷售時以2,112.25萬元沽出，呎價約31,154元，惟交易最新已列明為簽訂臨時買賣合約後再未有進展。
●啟德尚‧珒溋三房呎價約31,990元
龍湖集團(00960)旗下的啟德尚‧珒溋，周一(24日)透過招標售出1座37樓K室，實用面積844方呎，三房連工作間間隔，成交價2,700萬元，呎價31,990元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽3伙兩戶
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，周一(24日)售出3伙兩房戶，
為6A座3樓、5樓及6樓的A2室，實用面積均屬437方呎，成交價由631.19萬至635萬元，呎價約14,444元起，合計涉及1,899.92萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶380萬元成交
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周一(24日)以380萬元售出E座地下5室，實用面積168方呎連151方呎花園，開放式間隔，呎價約22,619元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄458宗終止交易
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今(24日)已錄得約458宗終止買賣個案，佔成交量846宗的54%，而涉及總成交金額逾68.6億元。單計本月暫錄4宗個案，最新包括8A座26樓E室，實用面積310方呎，一房間隔，原本於2021年6月以777.9萬元成交，當時呎價約25,094元，該買家當時採用建築期付款計劃入市，惟交易已於上周五(21日)終止。