新盤周一錄12宗成交　其中白石角項目套現逾1.1億元

樓市觀望氣氛未消散，一手交投疏落，周一(24日)暫錄約12宗新盤成交。當中，大埔白石角樓盤連沽3伙，單日套現逾1.1億元。

●大埔白石角朗濤單日沽3伙 吸金逾1.1億元

●元朗Grand YOHO第二期頂層複式戶3,958萬元沽

●紅磡BAKER CIRCLE．GREENWICH有望日內上載樓書

●黃竹坑站海盈山錄首宗終止交易

●啟德尚‧珒溋三房呎價約31,990元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期單日沽3伙兩戶

為6A座3樓、5樓及6樓的A2室，實用面積均屬437方呎，成交價由631.19萬至635萬元，呎價約14,444元起，合計涉及1,899.92萬元。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期連花園戶380萬元成交

●沙田大圍站上蓋柏傲莊III累錄458宗終止交易