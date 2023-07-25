東方日報B1：債彈瀕爆　內房物管股洗倉

碧桂園向內媒指，目前公司所有的債券都按期兌付本息，未發現近期可能或已對債價波動產生較大影響的未公開重大訊息，又謂主席楊惠妍及其父楊國強都在國內，於總部正常辦公。

此外，恒大昨獲高等法院批准，下月在香港舉行重組計劃會議，高院同意在9月5日和6日舉行批准聽證會，以認可會議投票結果；周二開曼群島法院將舉行另一個聽證會，以批准舉行債權人投票會議。

內房風險上升已引起當局注視。周一召開的中央政治局會議再次重申，要切實防範化解重點領域風險，適應房市供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。