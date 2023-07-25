東方日報B1：債彈瀕爆 內房物管股洗倉
2023年07月25日 00:05
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內地房地產企業債務危機未解除，相關股份及物管股周一受壓。
內房債彈周一再次觸動市場神經，拖累板塊慘遭洗倉！雖然萬達商管成功趕於「死線」前撲水還債，資本市場對內地民營開發商的疑慮沒有就此打消，龍頭之一的民企碧桂園(02007)周一遭投行唱淡，再度上演「股債雙殺」。投行摩根大通直指碧桂園出現壓力迹象，把碧桂園及同系碧桂園服務(06098)等民企投資評級劈至「減持」，內房、物管股周一遭洗倉。
中國恒大(03333)債務「爆煲」以來，碧桂園一直獲政府擔保發行境內債及獲銀行提供「內保外貸」等支持，使其躋身低違約風險的民企之列。不過，摩通指，碧桂園未來半年境內外債務到期壓力達350億元人民幣，認為去年9月至今的融資支持仍不足夠。由於銷售大幅走軟，若政府不介入，流動性風險可能上升。
即使該行相信碧桂園正努力避免債券違約，且當局應該要給予前者更多流動性支持，以避免民企信心危機蔓延，但直至當局宣布提供更多支持措施之前，預期市場對民營企業的流動性擔憂將持續。該行把碧桂園、碧服及中駿集團(01966)投資評級劈至「減持」，碧桂園目標價由2.3元，狠削至0.9元；碧服目標價由22元削至6.7元；中駿目標價削至0.35元。該行重申對行業審慎看法，但視華潤置地(01109)及保利物業(06049)作為低撈之選。
碧桂園周一開市不久，旗下多筆境內債即跌逾兩成而臨時停牌，復牌後依然未能止血，「21碧地02」每面值債價插45.24%至29.57元人民幣，「21碧地01」、「21碧地03」及「20碧地04」債價分別跌36.55%、31.83%、25.89%。該企股價全日插8.69%至1.26元。上周遭總裁李長江減持的碧服更暴瀉17.84%，李指公司一切正常。兩者連同股價急挫8.54%的民企內房龍湖集團(00960)，包辦表現最差3大藍籌。
碧桂園向內媒指，目前公司所有的債券都按期兌付本息，未發現近期可能或已對債價波動產生較大影響的未公開重大訊息，又謂主席楊惠妍及其父楊國強都在國內，於總部正常辦公。
對碧桂園債價暴瀉，FSMOne(香港)環球債券部經理陳家朗歸咎於碧服管理層減持，直言恒大前高層夏海鈞在債務爆煲前多次減持恒大汽車(00708)及恒大物業(06666)，故市場把高層減持視作相當利淡的信號。摩通亦指，碧桂園官方平台在年初還提出了要落實「保交樓、保資產、保安全、保信用」，可是上周五的另一篇文章卻撤走了「保信用」，惹投資者憂慮。
另外，萬達集團向中國儒意(00136)賣產撲水後，據報旗下萬達商管已兌付周日到期本金4億美元、票面利率為6.875厘的美元債本息。中國儒意股價昨跌2.28%。
此外，恒大昨獲高等法院批准，下月在香港舉行重組計劃會議，高院同意在9月5日和6日舉行批准聽證會，以認可會議投票結果；周二開曼群島法院將舉行另一個聽證會，以批准舉行債權人投票會議。
內房風險上升已引起當局注視。周一召開的中央政治局會議再次重申，要切實防範化解重點領域風險，適應房市供求關係發生重大變化的新形勢，適時調整優化房地產政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。