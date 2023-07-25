【東方日報產評】華全方位穩經濟　打好信心保衞戰

內地經濟第二季增速放緩是客觀的事實，絕不是內媒所謂外界刻意「唱衰」之說，就連昨日召開的中央政治局會議也坦承，當前經濟運行面臨新的困難挑戰，主要是需求不足，重點領域風險隱患較多，且外部環境複雜嚴峻，正正說出目前內地經濟的困難。當局表明將因應情況優化內房政策，並全方位擴大總需求。期望官方擺出鮮明的旗幟，合眾之力打好這場信心保衞戰，及時推動經濟重納穩定增長的軌道。

市場信心對總體經濟的表現影響甚大，信心低落，居民不願花錢、企業不願投資，職位減少，影響就業市場；貸款需求疲弱，信用市場猶如被凍結，銀行的資本既放不出去，經濟一直轉差，企業收縮甚至倒閉，銀行發放的貸款收不回來風險也會愈來愈大，未及控制的話，最終這把火會燒至金融體系，後患無窮。如此這般惡性循環持續，經濟將陷入衰退甚至蕭條的局面，可見「信心」二字值萬金，也是「穩經濟」工作成與敗的關鍵。

當前內地經濟競爭力猶在，居民口袋其實也不至於缺錢開飯，但經濟景氣下行壓力愈來愈大，皆因信心不足。一來，3年的新冠疫情、「動態清零」下，不少企業受創甚深，首季經濟純粹由極不正常的超低基數正常化所帶動，到了第二季經濟增長放緩的現象，其實來得不意外，畢竟企業重振業務需要時間。疊加國際地緣政治因素影響下，世界產業鏈正在重構，影響在華外資經濟活動，且歐美等外部需求也疲弱，而人民幣走弱，亦削弱外資對中國資產的需求，內地資本市場不振，誠然也不利企業投融。內、外需求表現疲弱，正對整體經濟造成巨大的下行壓力。

另一方面，地方財政與內地債務同時不斷發酵，前者影響政府帶動投資支撐經濟的動力，後者則加大金融風險，兩個重大隱患皆不利穩經濟任務，必得正視。如今中央已明確表示，會因應新形勢優化內房政策，重點應該是盡快恢復房地產市場正常的銷售流轉，讓企業恢復正常的現金流；至於地方政府財政，實際上中央也有足夠的條件去除隱患，且看短期兩者會否有令人鼓舞的政策消息出台。

要打好這場信心戰，民營經濟擔當着重要的力量，故有上周公布的支持民營經濟發展《31條》意見。民企僱用了大量勞工，也涉及千千萬萬的小微個體戶，對就業市場穩定舉足輕重。設法盤活民企投資，對刺激需求及創造職位，可起四両撥千斤之效，問題是要重建民企對產業政策的信心，當局得盡快推出有力的措施來支持，這包括在完善產業法規後，鬆綁過嚴的監管，尤其是涉及新經濟領域的企業，好讓企業發揮潛力，提振人心，打通經濟脈絡，始有望穩住經濟大盤。

內地經濟當前的信心危機，威脅不亞於疫情，處理不好，惡性循環影響非但經濟與民生，更涉及內部穩定及國際地緣政治，必得謹而慎之，快狠準出招「拆彈」。再拖拉多一、兩季，錯過止跌的關鍵時刻，只怕明年的日子會更難捱，後續的爛攤子將變得更難收拾！