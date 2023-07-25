林嘉麒：恒指一底低過一底　下一支持為...

恒指上周初由250天線開始回落，低見18700點水平後反彈，上周五總算險守到10天及20天線。18700點不單是上周的支持位，同時是6月下旬的支持平台，還記得上星期7月13日裂口高開後，恒指曾高見19500，技術走勢是近期的代表作，意想不到是快升快跌。儘管只是800點的波幅，但已代表了恒指在走勢上的反覆，時好時壞陰晴不定的叫交易更加困難。

資金流方面，情況相若，以北水為例，上周三7月19日北水淨流入164億元，一日後，淨流出138億，上周五又再流入約97億。如果以連續兩個交易日去看，北水昨日(24日)淨流入約97億元，是連續兩日淨流入，但恒指在走勢上失守上星期的支持位，出現了一底低過一底的形態，北水難敵大戶的沽貨，而下一個支持又要數到7月現時的低位了18279，距離昨日收市位不足400點。

本周投資市場面對多重挑戰而且複雜，除了三大央行議息外，美國大型科技股季度業績陸續登場，有微軟、Amazon及蘋果公司等，而近日納指的顯注調整就是「全靠」Tesla季績拖累，值得留意的是，Tesla股價是受到未來毛利率大幅下滑影響，同時公司表明大打價格戰，下半年盈利預期大變，投資者自然沽貨。因此，本周科技股走勢相當關鍵，就算業績符合預期，也要留意未來盈利預測會否因管理層指引而有所大變。

事實上，迄今為止，已公布季績的標指成份股約有75%優於預期，但較之前兩年平均有80%來得遜色。另一方面，重頭戲是聯儲局議息，儘管市場幾可肯定今次加息25點子是百份百的，而焦點則放在未來息口的預期上。跟據利率期貨顯示，現時投資者認為7月份再加息0.25厘後，美國息口就會見頂，然後維持一段時間直至明年初，及後息率有較大機率下跌，美元亦上周也曾跌穿100水平以下，原因是CPI及PCE等較預期低，投資市場充斥著「成功控制通脹」的訊息，皆認為聯儲局會滿意，加上美國財長上周加把嘴認為通脹回落理想，增加了好友的信心。美國5月PCE確實回落至3字頭，但高達3.8%的通脹，距離聯儲局目標2%仍然相當遙遠。更巧合的是，6月份的PCE數據會在聯儲局議息後一天就公布，試問儲局官員夠膽很鴿嗎？我相信不會。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒