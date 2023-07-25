道指升183點 油價升逾2%
2023年07月25日 08:53
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●踏入亞洲時段，美匯指數報101.37；港匯見7.8134；離岸人民幣(CNH)報7.1792；美元兌日圓處141.44；歐元報1.1071，英鎊報1.2816。現貨金價處1,955美元。布油報82.48美元，紐油報78.81美元。比特幣跌至29,120美元。道指期貨跌9點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水約460點。
●道指周一(24日)收市報35,411點，升183點，升幅0.52%。標指收報4,554點，升18點或0.4%；納指收報14,058點，升26點或0.19%。
●英國富時100指數收報7,678點，升14點，升幅0.19%。德國DAX指數收報16,190點，升13點，升幅0.08%。法國CAC指數收報7,427點，跌5點或0.07%。
●港股ADR指數按比例計算，收報19,092點，升423點。
●7月夜期期指收市報19,189點，升512點，高水521點，成交34,451張。
●紐約期油收報每桶78.74美元，升2.17%；倫敦布蘭特期油漲2.06%，每桶收報82.74美元。
●紐約期金每安士收報1,962.2美元，跌0.2%。
●日本日經225指數最新報32,610點，跌82點，跌幅0.25%。
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