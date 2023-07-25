港股飆600點 內房股勁彈 ATMJ漲3至5%

港股升幅一度擴至超過600點，恒生指數高見19,309點，一口氣升破10天、20天及50天線，暫升幅收窄至不足500點。國企指數升200點；科技指數升150點，主板成交300億港元。

內房物管股勁彈成大市焦點。龍湖集團開市飆20%；碧桂園服務升17%；碧桂園升10%；華潤置地升9%；中國海外升8.5%；萬科企業升8%；華潤萬象生活升5.6%。

中央政治局會議指出，內地樓市供求關係「發生重大變化」，要適時調整優化房地產政策，而且未再提「住房不炒」字眼。市場憧憬內房政策將大規模鬆綁，刺激內房股急升，

大型科網股是升市火車頭，美團升5.5%；京東集團飆5.3%；阿里巴巴漲4%；騰訊升3.2%；攜程升2.8%；小米集團升2.5%。

金融股合力撐市，內銀內險股跑贏，招商銀行飆5%；中國平安升4.2%；中國人壽升2.6%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.9%。香港交易所升2.6%；友邦保險升0.9%；滙豐控股升0.8%。

【09:20】港股開市飆504點 ATMXJ漲3至5% 內房股勁彈

憧憬內地將推出刺激經濟措施，港股顯著反彈。恒生指數開市飆504點或2.7%，報19,172點；國企指數高開208點或3.32%，報6,479點；科技指數升176點或4.39%，報4,191點。

大型科網股領漲，阿里巴巴及京東集團飆5%；美團升4.8%；小米集團升4%；騰訊升3.7%。

政治局會議未提「住房不炒」，憧憬房策鬆綁，內房物管股急彈，龍湖集團開市飆14.9%；碧桂園服務及碧桂園升12.7%及11.1%；中國海外升6.3%；華潤置地升5.7%。