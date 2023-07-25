印度嚴查逃稅損形象　小米失落智能手機一哥寶座

逃稅風波影響小米等內地手機在印度的形象及銷售成績。外媒報道，原本穩佔印度智能手機市場一哥的小米，今年第二季跌至第三名，最新市佔率萎縮至只有15%。南韓三星乘勢趕上，市佔率增至18%，膺印度智能手機新一哥。

根據統計，印度政府針對小米、OPPO及vivo等三家中企超過800億盧比的逃稅總額中，稅務機關目前僅追回約60.5億盧比，佔逃稅總額的8%。此外，自2017年7月至2023年6月，相關公司共有13宗逃避商品及服務稅的事件，印度當局已從約110.8億盧比的商品及服務稅中，追回近102.5億盧比。

印度電子暨資訊科技部副部長Rajeev Chandrasekhar指出，小米、OPPO和vivo等被點名的內地手機供應商，已開始償還未繳的商品及服務稅和關稅，而針對中企的監管行動仍在進行中。

他指出，小米已經支付1.076億盧比的關稅及8.204億盧比的商品及服務稅，以及一些利息和罰款。而根據印度資料顯示，OPPO在2020財年和2021財年逃避價值440億盧比的關稅，已被追回48億盧比，還欠有68億盧比的商品及服務稅。VIVO被指控在2021及2023年度遺漏288億盧比的關稅，其中約12億盧比已被追回。