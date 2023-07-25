7月強積金人均賺3449元　投資組別升幅王係...

恒指近期表現牛皮極為悶局，之不過，在大戶及散戶對其心灰意冷之際，強積金研究機構積金評級公布的數據卻顯示，中港股票基金仍坐擁一大堆「忠粉」，相關基金於第二季及上半年分別獲30.45億港元及81.79億港元資金淨流入，冠絕一眾基金，亦反映不少打工仔在強積金配置上似乎有種心癮，傾向撈底博反彈，愈難愈愛！

數據亦提及，股票基金(香港及中國)截至6月底止的資產規模同樣領銜，為2,315.24億港元，佔總體強積金資產11,117億港元的20.8%；排第二名的是貨幣市場基金(保守基金)，佔比為10.8%，資產規模1,204.7億港元。

值得留意的是，美股今年來頻頻報捷表現超卓，但打工仔卻未對其作熱情配置。第二季及上半年股票基金(美國)僅錄26.58億港元及34.49億港元淨流入，遠較中港股票低之餘，相關資產規模亦只有667.04億港元，佔比為6%。

反而預設投資策略（DIS）的核心累積基金則是增長最快的資產類別，上半年計錄第二多資金淨流入，有46.39億港元；第二季淨流入則有24.24億港元，資產規模為724.74億港元。

至於轉看7月強積金，整體回報則錄1.46%的升幅，連升2個月。據晨星(亞洲)截至本月19日數據顯示，7月強積金成員人均賺3,449港元；首7月折合回報則有4.84%，意味每位打工仔進帳11,435元。

期內美國股票膺7月升幅最大投資組別，升了2.44%，首7個月計表現同樣遙遙領先，升幅達19.86%；另本月各大基金均錄升幅，香港股票升1.55%，歐洲及日本股票各升1.48%及1.22%，年內表現分別為跌3.9%，升15.11%及升17.8%。

截至7月19日止，年初至今3大表現最好強積金分別為「宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金」、「中國人壽強積金集成信託計劃-中國人壽樂休閒環球股票基金」及「萬全強制性公積金計劃-美國股票基金」，升幅依次序為30.59%、29.27%及22.46%。

至於「墊底三寶」則同樣涉及投資中港股票，分別為「滙豐強積金智選計劃-中國股票基金」、「恒生強積金智選計劃-中國股票基金」及「景順強積金策略計劃-中港股票基金 - A」，首兩者跌幅同樣有7.63%、上述的景順強積金則跌7.37%。

另外，據另一強積金顧問GUM公布的7月強積金表現，截至本月19日，GUM強積金綜合指數升1.8%，人均錄得正回報4,260港元。

上古國際集團董事梁彥穎分析，打工仔長期將資金泊入中港股票，主因覺得「港股已經跌了一大截，現在水平應算便宜，而退休儲蓄又是長期投資，所以應可多放一點。」惟他認為，上述做法忽略了機會成本，即若果放在一個較會上升的股票市場，可以早一些取得正回報，屆時再轉去香港股票基金，或更能再「錢搵錢」。

他建議，市民仍宜將重心放在歐美日市場，少配中港股市，比例設定在8：2甚或9：1不失為過，要待香港經濟基本面轉好後才將資金重泊港股。