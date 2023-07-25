財金官員：將鼓勵重慶市企業赴港上市融資

他指出，港交所將就香港上市相關政策、港股資本市場和國際金融環境情況、企業港股上市流程進行討論交流，以助重慶企業赴港上市，利用國際資本市場推進自身發展，不斷提升國際影響力。截至2023年6月底，在香港上市的重慶企業總共有16家，市值接近約500億港元。

他又指，渝港合作第一次會議同意加強兩地金融合作。具體而言，港府會循5方面推進合作，包括鼓勵重慶企業善用香港作為融資平台，在香港發行債券、上市融資；鼓勵重慶企業在香港成立財資中心；加強綠色金融及金融科技合作；作為環球風險管理中心，香港可以為重慶企業提供專業多元的保險及再保險服務。

陳指出，重慶有很豐富的生態資源，同時又是一個傳統的工業城市。在傳統工業企業制造業的綠色轉型中，存很多機遇，而重慶企業可利用香港的資本市場及金融和專業服務作綠色和可持續投融資、認證及研發各類有關金融產品。同時歡迎重慶企業來港設立專屬自保保險公司和區域風險管理中心，提升綜合風險管理能力。