【高盛推介】美團急彈跑贏大市 留意購證
2023年07月25日 12:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團(3690)昨日跟隨大市回吐，跌約2.5%，今早發力急彈。開市隨即重上130元水平，早段高見133.5元升幅收窄，現報132元，升約5.6%，升幅跑贏大市。進而留意美團今年至今表現，可見股價由本年初高見190元水平後股價開始回吐，於6月時更曾低見110元水平的今年低位，及後回穩並持續在120至130元水平附近上落。
早前有報導指近日北京市市場監管局起草的徵求意見稿中，共提出14條支持平台企業健康發展的相關措施，支持平台企業在京發展。
觀察個股輪證資金流向，美團好倉於近期獲資金留意，過去5個交易日共錄得約1,240萬元資金流入。淡倉於上周四錄得110萬元資金流入後，上周五及本周一獲資金轉向沽出。
觀察港股通資金流向，美團於昨日獲北水轉向沽出，錄得約1,400萬元資金淨賣出。
投資者如看好美團，認購證方面的高槓桿選擇可留意高敏感度美團購18056。中年期選擇可留意屬少數中年期、輕微價外條款的美團購17624。中長期選擇可留意美團購17399，時間值損耗較低。牛證方面的近牛選擇可留意美團牛69131，遠牛選擇可留意美團牛65292，與現價有約10及20元收回距離。
美團購18056，行使價155.1元，2023年10月20日到期，實際槓桿7.5倍，集高槓桿、高敏感度於一身。
美團購17624，行使價138.1元，2023年12月19日到期，實際槓桿4.9倍，少數中年期、輕微價外條款。
美團購17399，行使價148.98元，2024年04月25日到期，實際槓桿4.0倍，中長期、時間值損耗較低。
美團牛69131，收回價120元，行使價117元，換股比率100，槓桿比8.1倍，近牛。
美團牛65292，收回價110元，行使價107元，換股比率100，槓桿比率5.2倍，遠牛。
投資者如看淡美團，認沽證方面可留意屬貼價的美團沽17780。熊證方面的近熊選擇可留意美團熊61463，遠熊選擇可留意美團熊53246，與現價有約10及20元收回距離。
美團沽17780，行使價107.9元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.9倍，中年期。
美團熊61463，收回價140元，行使價142.5元，換股比率100，槓桿比率11.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊53246，收回價150元，行使價153元，換股比率500，槓桿比率6.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
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