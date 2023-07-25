馬斯克誓要做Twitter殺手　不惜付出咁高代價...

SpaceX創始人馬斯克(Elon Musk)經常有出人意表的想法及舉動，而最新一個決定，可能令他失去超過300億港元「身家」！

馬斯克去年10月收購社交平台Twitter後，為公司帶來翻天覆地的改革。他近日宣布，計劃捨棄Twitter的標誌性藍色小鳥商標，並更改為代表其集團的「X」，誓要將Twitter徹底改頭換面。然而，馬斯克此舉估計會令公司超過40億美元(約312億港元)的品牌價值一下子蒸發殆盡。

業界普遍不認同馬斯克的做法，認為將Twitter改名是一個錯誤。外媒引述品牌戰略、設計公司Siegel & Gale品牌傳播總監Steve Susi表示，Twitter花了超過15年建立的品牌名稱一旦失去，將對公司帶來重大的財務打擊。品牌機構Fazer創辦人Todd Irwin表示，Twitter是全球最知名的社交媒體品牌之一，經典的藍色小鳥與Instagram、Facebook的Logo出現在全球各地企業和網站。

Vanderbilt University金融學助理教授Joshua White指出，Twitter的流行也衍生出「推文(tweet)」及「轉推(retweet)」等平台專用辭彙，在現代文化佔一席位。改名為「X」之後，公司將要重建文化吸引力，以及語言共識。儘管科技公司更名的案例不算少數，但最終都會將原本的品牌名稱保留下來。

市場研究公司Insider Intelligence分析師Jasmine Enberg表示，這次改名對許多Twitter用戶和廣告商來說是「陰暗的日子」，也是一個明確的信號，表明過去17年的Twitter已經一去不返，而馬斯克才是最直接的「Twitter殺手」，並非其Threads或其他同類應用程式。