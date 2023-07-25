【高盛推介】友邦反彈資金吸納 看好看淡點部署？
2023年07月25日 14:35
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高盛(亞洲)有限責任公司：友邦(01299)昨日跌約3.7%，曾低見75.15元的一個半月低位，今早反彈追回部分跌幅。早段高見77.45元後升幅收窄，現報76.8元，升約1.5%。友邦持續進行回購，據其報表披露，於上周五於聯交所回購168.82萬股，涉資約1.32億元。
平保(02318)昨日再度失守50元水平，跌約2.6%，今早發力急彈。開市隨即重上50元水平，現報52.6元，升約7.7%。平保公布，截至今年6月底止，平保四家控股子公司上半年原保險合同保費收入達4,598.48億元人民幣，按年升7.2%。
觀察個股輪證資金流向，友邦好倉於昨日獲資金轉向流入，過去5個交易日則共錄得約970萬元資金流入。
平保方面，近期見資金持續吸納好倉，過去5個交易日共錄得約950萬元資金流入。
投資者如看好友邦，認購證方面的貼價選擇可留意高槓桿友邦購15247。中年期選擇可留意友邦購13537，時間值損耗較低。低面值選擇可留意友邦購29617。牛證方面可留意友邦牛61083，與現價有約7元收回距離。
友邦購15247，行使價85.05元，2023年09月21日到期，實際槓桿16倍，貼價、高槓桿。
友邦購13537，行使價95.05元，2023年12月19日到期，實際槓桿10.7倍，中年期、時間值損耗較低。
友邦購29617，行使價101.11元，2024年3月22日到期，實際槓桿8.1倍，低面值。
友邦牛61083，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率10.0倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡友邦，認沽證方面可留意屬行使價70元以上最高槓桿的友邦沽29740。熊證方面可留意友邦熊53786，與現價有約13元收回距離。
友邦沽29740，行使價77.95元，2023年9月21日到期，實際槓桿9.7倍，行使價70元以上最高槓桿。
友邦熊53786，收回價90元，行使價90.6元，換股比率100，槓桿比率5.7倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
投資者如看好平保，認購證方面可留意屬少數中期輕微價外條款的低街貨平安購18003。低面值選擇可留意高槓桿平安購17341。牛證方面可留意平安牛65391，與現價有約6元收回距離。
平安購18003，行使價58.05元，2023年10月26日到期，實際槓桿10.1倍，少數中期輕微價外條款、低街貨。
平安購17341，行使價62.55元，2023年10月3日到期，實際槓桿13.6倍，低面值、高槓桿。
平安牛65391，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率7.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡平保，認沽證方面可留意屬低面值的高槓桿平安沽29272。熊證方面可留意平安熊63885與現價有約9元收回距離。
平安沽29272，行使價45.95元，2023年12月20日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、高槓桿。
平安熊63885，收回價60元，行使價60.6元，換股比率100，槓桿比率5.5倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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